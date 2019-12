Kvůli Vánocům se letos zadluží sedm procent Čechů. Třetina lidí si stále půjčuje peníze rizikově

Třetina lidí, kteří se kvůli dárkům zadluží, si počíná rizikově. Nezjistí si předem všechny důležité informace o úvěru a přistoupí na nevýhodné podmínky. Zjistila to v průzkumu Česká bankovní asociace. Přesto ve společnosti panuje téměř jednotný názor na půjčování si kvůli vánočním dárkům. Dvě třetiny lidí by se kvůli Vánocům nezadlužili. Ti, co to mají v plánu, využijí finance především na spotřební elektroniku a hračky. Praha 8:20 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na vánoční dárky si stále řada lidí půjčuje peníze. | Foto: wnk1029/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Z průzkumu České bankovní asociace vyplývá, že kvůli obdarování svých blízkých se letos zadluží především mladí lidé do 35 let. Neochota zadlužit se kvůli vánočním dárkům roste podle získaných dat s věkem.

Z 1046 dotázaných ve věku 18-68 let si na dárky nepůjčí 39 % lidí, podle kterých jsou Vánoce o něčem jiném než o drahých dárcích. Češi nad 54 let pak v 80 % odpověděli, že by se určitě z těchto důvodů nezadlužili.

Nejčastějším důvodem pro zadlužení se kvůli Vánocům uvedli respondenti aktuální nedostatek financí a neochotu čekat až si na zboží našetří. Celých 10 % dotázaných uvedlo, že možnost půjčky nevylučují v případě, že by je zaujala nabídka na nějaké zboží na splátky.

„Před Vánocemi si lidé půjčují určitě na věci, jako je spotřební elektronika, bílé zboží, také na mobilní telefony, ale i na vybavení do kuchyně a hračky. Jsou to spíše méně finančně náročné dárky,“ vyjmenovává pro Radiožurnál ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Bankám lidé věří

Zkušenosti s půjčkou na vánoční dárky přiznalo 6 % respondentů. Dluhy z loňských Vánoc ještě nesplatilo 20 % z nich. Ti, co se mají v plánu zadlužit i letos, však v půjčování peněz nevidí problém a 73 % respondentů uvedlo, že se splácení neobávají nebo je ani nenapadlo, že by s tím mohli mít nějaké problémy.

Nejčastěji si lidé v období Vánoc půjčují částky do deseti tisíc korun. A to i přesto, že se ekonomice daří a průměrná mzda roste meziročně o 7 %.

„Jde o to, že s tím, jak roste ekonomická situace, tak se lidé cítí poměrně dobře nebo alespoň většina z nás. Proto si možná více troufáme na to, že bychom půjčku zvládli splácet. Máme pocit, že si věci, které nám jsou nabízeny na úvěr a na splátky, můžeme dovolit, že na ně prostě máme větší nárok,“ vysvětlila vedoucí projektů finančního vzdělávání České bankovní asociace Helena Brychová, proč je o půjčky stále zájem.

Více než polovina dotázaných by si přišla půjčit do banky, čtvrtina pak k rodinným příslušníkům. Třetina lidí si ale stále půjčuje rizikově. Třeba sazba RPSN (roční procentní sazba nákladů) může u mikropůjček splatných zhruba za jeden měsíc být podle portálu Půjčka.co až 1100 % výše.