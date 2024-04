Dnes pracují Husákovy děti a důchodový systém je v minusu, to ukazuje na problémy, míní ekonom

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš zchladil optimismus, že by se po více než 30 letech mohli politici dokázat dohodnout na důchodové reformě. A to i přesto, že přímí účastníci jednání s prezidentem Petrem Pavlem potvrzují, že zástupci ANO toto klíčové opatření odsouhlasili. „Hrálo se o to, jestli změna bude mít širokou podporu ve Sněmovně,“ připomíná v pořadu Řečí peněz na Českém rozhlase Plus předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. řečí peněz Praha 16:32 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mojmír Hampl na Ústavním soudu ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Minulý rok skončil důchodový systém v dosud nejvyšším schodku – téměř 73 miliard korun. Přestává tak fungovat a hrozí, že by bez jeho změny do 30 let schodek narostl o několik desítek miliard korun ročně. Ekonom Hampl zmiňuje, že je současná situace paradoxní.

Zvládne Česko konečně najít a uvést v život reformu důchodového systému? V pořadu Řečí peněz odpovídá předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl

„V této době by měl být systém přebytkový. Teď pracují ty nejsilnější ročníky, Husákovy děti, a důchodový účet by měl vykazovat kladné saldo. Vykazuje ale saldo záporné. To je jasné znamení, v jakých problémech bychom za dvacet třicet pětatřicet let byli, kdybychom neudělali žádnou změnu,“ rozebírá ekonom.

Prostředky na penze jdou ze státního rozpočtu jako mandatorní výdaj, který se jinými slovy musí vyplatit. „Je to největší rozpočtová položka a nepochybně to tak zůstane i v příštích letech,“ podotýká Hampl.

Jako příklad uvádí projekci na roky 2045 až 2050 v případě, že by se systém financování nezměnil.

„Dnešních 73 miliard by okolo roku 2050 mohlo být až pět procent HDP – přes 400 miliard korun. Samotný systém penzí by vyžadoval dofinancování ve výši, která dneska odpovídá dvojnásobku výběru celé daně z příjmů právnických osob,“ srovnává expert.

Podpora i od opozice?

V posledních dnech panovalo domnění, že koalice a opozice začíná nacházet shodu na tom, jak by alespoň rámcově mohla důchodová reforma vypadat. Pak ale Andrej Babiš rázně prakticky vše popřel.

Ministerstvo práce přesto velkou důchodovou reformu připravuje a zanedlouho ji bude projednávat vláda.

„Hrálo se o to, jestli to bude mít širokou podporu v Poslanecké sněmovně, anebo jestli to bude vládní návrh, který schválí vláda a vládní poslanci. Byl bych rád za jakoukoliv změnu, ať bude přijatá jakýmkoliv kvórem,“ přeje si Hampl a dodává:

„Jako rozpočtová rada máme na starosti dlouhodobý výhled. Nemůžeme si dovolit se soustředit jenom na jeden volební cyklus. Změny jsou potřeba, jsou nutné, budeme rádi, když budou schváleny a zároveň když nebudou demontovány v příštím volebním období.“

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.