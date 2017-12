Do Francie přichází trend nočních chův. Rodiče zaplatí i 100 euro za to, že nemusí vstávat k dítěti

Chůva přichází dítě nakrmit, přebalovat a hlídat v době od 20.00 do 06.00, nebo od 22.00 do 08.00. Službu, kterou si lze do 7500 eur započíst do roční slevy na dani, ve Francii poslední dobou nabízí více firem. Často ji ale vykonávají načerno přistěhovalkyně.

Třicetileté Juliette zaplatila deset nocí hlídání rodina jejího manžela. I díky tomu se mladá žena zotavila po porodu tak rychle, že se už po třech týdnech vrátila do práce. „Nechtěla jsem se šest měsíců ploužit únavou,“ vysvětluje.

Na nový trend, který přichází ze Spojených států a reaguje hlavně na potřebu nebo jen přání žen vrátit se brzy do práce, se ale všichni nedívají s pochopením. Podle Sarah Bursauxové, která v Paříži pracuje jako pediatr, nejde ani tak o problém spánku, jako spíš ztrátu povědomí toho, co to znamená mít dítě. „Když se o něj nechceme starat, možná bychom si ho neměli pořizovat,“ domnívá se lékařka.