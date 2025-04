‚Trhy Donaldu Trumpovi nevěří.‘ Dolar mírně posílil, analytici očekávají další šoky

Dolar posiluje díky zmírnění napětí kolem možného odvolání šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella a kolem obchodu s Čínou. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, přidává kolem 17.45 SELČ 0,5 procenta na 99,46 bodu. Londýn/New York 20:41 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analytici trhu jsou k vývoji dolaru skeptičtí (ilustrační foto) | Foto: Leonard Pine/ImageSource | Zdroj: Profimedia

Deník The Wall Street Journal (WSJ) ve středu napsal, že Bílý dům zvažuje snížení cel pro Čínu ve snaze zmírnit obchodní válku mezi oběma zeměmi. To posílilo dolar vůči euru a švýcarskému franku. K euru si ve stejnou dobu připisuje 0,45 procenta, jednotná evropská měna se prodává za 1,1370 USD. K franku má k dobru dokonce 0,9 procenta, dolar nyní stojí 0,826 CHF.

Trhy se tento týden potýkaly s myšlenkou, že nezávislost Fedu by mohla být ohrožena po opakovaných slovních útocích amerického prezidenta Donalda Trumpa na šéfa centrální banky Jeroma Powella za to, že od lednového nástupu prezidenta do funkce nesnížil sazby.

Navzdory středečnímu oživení se dolar neobchoduje daleko od svých mnohaletých minim vůči euru a švýcarskému franku a je i poblíž sedmiměsíčního minima vůči japonskému jenu.

„Myslíme si, že toto bude téma i do budoucna. Budeme svědky pokračujících šoků, které budou vyvíjet tlak na pokles dolaru a opakovaných zpětných odrazů. Ale opět platí, že dolar se nevrátí na předchozí maxima,“ uvedl analytik Nicholas Rees ze společnosti Monex Europe. „Trhy Donaldu Trumpovi nevěří,“ dodal.