Česko má 32 tisíc dolarových milionářů. ,Investují v USA a Evropě, perspektivní je i Indie,‘ popisuje expert

Dříve se věnovali firmám a byznysu, teď hlavně investicím. Řeč je o českých dolarových milionářích, tedy lidech, kteří mají k dispozici aspoň jeden milion dolarů a můžou ho okamžitě investovat. V Česku jich je kolem 32 tisíc. Věnoval se jim nejnovější Wealth Report, který nedávno zveřejnila J&T Banka. „Skoro 50 procent z nich má pořád aktivní firmy,“ říká pro Český rozhlas Plus Vratislav Svoboda, šéf privátního bankovnictví J&T Banky. Rozhovor Praha 14:22 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo jsou čeští dolaroví milionáři? ,Muži ve věku přes 50 let, kteří zbohatli podnikáním,‘ říká expert (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Život všech sociálních vrstev v tomto roce ovlivnila inflace. Ovlivnila nějak přístup k majetku dolarových milionářů?

Tito bohatí lidé nebo bohatší spoluobčané vlastní poměrně významný kapitál, takže inflace je logicky ovlivnila z toho pohledu, co všechno může způsobit jejich majetku a jak se jí bránit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s šéfem privátního bankovnictví J&T Banky Vratislavem Svobodou

Dolaroví milionáři mají poměrně velkou část majetku v investicích do nemovitostí, které byly inflací poměrně postiženy. To znamená, byl menší zájem o koupi nebo prodej nových bytů. To je jeden faktor.

Druhým faktorem je, že se museli zamýšlet nad tím, jak se inflaci bránit jinými investicemi. Zvýšil se zájem o takzvané reálné investice, jak tomu říkáme, to jsou podíly ve firmách, čili akciové podíly. Případně další investice, které inflací nejsou tolik postiženy.

Dolaroví milionáři se hodně zamýšleli také nad tím, že inflace může rozložit společnost a vyvolat hněv běžných lidí. A to je také věc, která je ze společenské oblasti trápila, protože řada z nich má firmy. Čtyřicet procent z nich pořád podniká.

Jsou úspěšné, bohaté a je jich stále víc. Pomalu přibývá podnikatelek a žen ve vedoucích pozicích Číst článek

Průzkum jste dělali letos už potřinácté. Co vás osobně v něm ve srovnání třeba s těmi minulými roky překvapilo?

Děláme ho každý rok, otázky do značné míry sledují pořád podobné trendy, abychom mohli porovnávat s roky předtím. Co mě skutečně překvapilo, bylo to, že milionáři spoléhají ve větší míře než dříve na akciové investice.

Jsou to investice v zahraniční, to znamená ve Spojených státech, částečně v Evropě, ale i v rozvojovém světě. Objevila se například odpověď, a ta mě překvapila, že pro ně určitou investiční perspektivu může znamenat Indie.

To mě překvapilo možná nejvíce, protože jde o hodně odbornou záležitost. Je vidět, že to sledují a že jsou skutečně na úrovni z hlediska investic.

56letý podnikatel

A dá se říct, jaký je poměr peněz uložených v zahraničí a v Česku? Je to skutečně výrazná většina právě v zahraničí?

Dolaroví milionáři mají v akciích podle měření zhruba čtvrtinu svého majetku, jsou to akciové podíly nebo akcie veřejně obchodovatelných společností. To znamená akcie, které jsou na burze.

Babišův majetek narostl o 62 miliard korun, spočítal Forbes. Polepšili si i miliardáři z energetiky Číst článek

Kolik z toho je v zahraničí, se dozvídáme ze struktury. Oni přiznávají, že většinu peněz mají na rozvinutých trzích, to znamená Evropa a Spojené státy. Minimum je potom v Česku, ale investice v akciích mají i v České republice.



O jakých lidech se vlastně bavíme typově? Jsou to muži, ženy, lidé, kteří zbohatli v 90. letech nebo i mladší?

Tyto výzkumy pracují s nějakými průměry, je tedy otázka, do jaké míry je to přesně vypovídající.

Domníváme se ale, že poměrně ano, protože charakteristika se příliš nemění. Jsou to muži převážně ve věku přes 50 let. Nám vychází průměrný věk na 56 let.

V poslední době se trochu snížil, protože začínají nastupovat mladší generace a začíná se zvyšovat podíl žen. Ženy jsou ale pořád někde mezi deseti a dvaceti procenty.

K penězům pak přišli převážně podnikáním. Řada z nich podniká doposud, to znamená skoro 50 procent má pořád aktivní firmy a řada z nich také získala peníze z profesionálního managementu, kde pracovali posledních 20 let.