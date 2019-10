Jací jsou čeští dolaroví milionáři? Peníze ukládají do pozemků a akcií, do dvou let čekají recesi

Maximálně dva roky - to je doba, za kterou by podle českých a slovenských dolarových milionářů měla ekonomiku zpomalit další krize. Nejbohatší Češi ale zároveň neočekávají, že by měla tak drastický průběh jak ta v roce 2008. Ukazují to data devátého ročníku průzkumu Wealth Report, který zpracovala J&T Banka. Praha 11:12 30. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští dolaroví milionáři jsou při investování konzervativnější než američtí, stále jsou ale ochotni jít do větších rizik než většina české populace. (Ilustrační foto) | Foto: QuinceMedia/CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle toho průzkumu banky J&T je to letos poprvé za devět let, po která banka data sbírá, kdy dolaroví milionáři očekávají zpomalení ekonomiky a příchod recese. A to vše do dvou let.

Dolaroví milionáři jsou většinou muži něco málo po padesátce. Ale čím dál častěji se v této kategorii vyskytují i mladší ročníky. Pravděpodobně se na tom podepsala i vlna úspěchů technologických firem a start-upů, které v posledních letech zaplavily trh. Další část pak tvoří nástupci zakladatelů rodinných firem, kteří převzali kormidlo po svých rodičích.

Ženy mezi nejbohatšími Čechy a Slováky zastoupeny sice jsou, ale jen minimálně - jejich podíl se pohybuje okolo deseti procent.

Dolaroví milionáři své peníze nejčastěji investují do stavebních pozemků. Ty jsou teď velkým trendem. Investuje do nich třetina českých milionářů. Právě stavebních pozemků teď především v okolí krajských měst ubývá, jejich cenu navíc ženou nahoru i obstrukce kolem vydávání stavebních povolení, což samozřejmě brzdí novou výstavbu.

Kromě nemovitostí také bohatí investují hlavně do akcií a dluhopisů. Zajímavé je, že milionáři teď méně dávají své peníze na start-upy. Za investici s nejzajímavějším zhodnocením je označilo jen 19 procent českých a 17 procent slovenských dolarových milionářů.

„Jsou konzervativnější než třeba průměrný americký milionář. Ale na druhou stranu jsou ‚rizikovější‘, než je průměrná česká populace, ale tady bych to zasadil do širšího rámce. Výrazně se neodlišujeme od toho, co je nám tady blízké, třeba v Německu nebo v Rakousku,“ popisuje Radiožurnálu hlavní ekonom J&T Bank Petr Sklenář, do jak velkého rizika jsou čeští dolaroví milionáři ochotni jít.