V Jackson Hole začíná každoroční setkání centrálních bankéřů. Letos jednání ovlivní spor USA a Číny

Americké horské letovisko Jackson Hole není jen oblíbeným luxusním resortem, ale taky místem každoročního setkání centrálních bankéřů. To letošní začíná právě ve čtvrtek a pro akciové trhy je ostře sledovanou událostí. Během jednání totiž můžou bankéři naznačit další kroky například ohledně úrokových sazeb. Akce bude trvat do soboty. Jackson Hole (USA) 13:25 22. srpna 2019

Tradice setkání centrálních bankéřů sahá do konce 70. let minulého století. Každý rok se do Jackson Hole sjíždí nejenom šéfové centrálních bank, ale také elity ve svých oborech – od významných světových bankéřů, přes vědce až po politiky.

„Valná část programu sestává z prezentací špičkových akademiků, jezdí tam i ty nejpovolanější nejpomazanější hlavy,“ přibližuje analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Letošní jednání zřejmě ovlivní obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou, kdy centrální bankéři budou varovat před možnými riziky způsobenými právě měnovou válkou. Tématem ale bude i ekonomická recese, na jejímž kraji se řada zemí nachází. Týká se to třeba Itálie, Velké Británie nebo Německa.

Tím nejočekávanějším vystoupením ale bude páteční projev šéfa americké centrální banky. V červenci totiž Federální rezervní systém (centrální bankovní systém USA, pozn. red.) snížil úrokové sazby, a to poprvé od poslední finanční krize před deseti lety. A na začátku léta šéf americké centrální banky Jerom Powell naznačil, že to byl jen první krok a bude následovat další snižování sazeb.

‚Vzájemně se ovlivňují‘

Snižování sazeb je v podstatě pojistkou proti narůstajícím rizikům v ekonomice. Finanční trhy do konce letošního roku počítají až s trojím snížením úrokových sazeb americkou centrální bankou. Během vystoupení šéfa Federálního rezervního systému by tedy mohly zaznít další plány ohledně směřování měnové politiky.

„V minulosti se již mnohokrát stalo, že na konferenci guvernér centrální banky naznačil nebo nastínil vývoj měnové politiky. Proto je akce obecně hodně sledovaná,“ dodal analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Konkrétně kroky v minulosti naznačili kromě bývalého guvernéra americké centrální banky i šéfové Evropské a švýcarské centrální banky.

Přestože je většina centrálních bank na světě neutrálních a tedy autonomních, jsou vzájemně propojené. Kroky americké centrální banky vždy ovlivňují globální dění a tedy i celý finanční systém. „Centrální bankéři sice nepostupují synchronně, ale navzájem se svými názory a přístupy k měnové politice ovlivňují,“ doplnil Novák.

Každoročně má symposium bankéřů konkrétní téma. Tím letošním jsou „výzvy pro měnovou politiku“.