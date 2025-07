Doležalová: Toto není volná soutěž, ale kapitalismus podvádění. Doba, kdy se dalo plánovat, skončila

Americko-evropská obchodní jednání vrcholí. Americký prezident Donald Trump hrozí až 50procentními cly. Spojené státy přitom byly desítky let považovány za největšího bezpečnostního a obchodního spojence Evropy. „Od roku 1918 by se Evropa bez amerických peněz nepohnula z místa,“ říká pro Český rozhlas Plus historička ekonomie Antonie Doležalová, která působí na Univerzitě Karlově a na britské Cambridge. Praha 22:00 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doba, kdy se věci daly hezky naplánovat a hezky fungovaly, skončila. My se musíme přizpůsobit,” říká Doležalová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Evropa hledá cestu, jak dohnat ztráty v globálním obchodě, které za poslední dekády nabrala. Ještě před 100 lety přitom byla nejvyspělejším regionem a hegemonem světového obchodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evropští zástupci hledají dohodu s Trumpovou administrativou, aby odvrátili vysoká cla, kterými americký prezident Evropě hrozí

„Mluvíme-li o tom, že Evropa byla lídrem, světovou velmocí, tak to nebyla ta dnešní sjednocená Evropa, ale byl to její nepatrný kousíček,“ upozorňuje historička ekonomie v pořadu Leonardo Plus.

„Byla to Velká Británie, která před první světovou válkou, vlastně až do války druhé, ovládala teritorium, na kterém žilo 345 milionů lidí,“ přibližuje.

O svoji vedoucí pozici přišel tehdejší starý kontinent během první světové války. Po roce 1918 se svět změnil a jiné byly i vztahy mezi Spojenými státy a evropskými zeměmi.

„Evropa se stala naprostým dlužníkem a Spojené státy se staly pro Evropu věřitelem,“ vysvětluje Doležalová. „Od roku 1918 by se Evropa bez amerických peněz nepohnula z místa. A konec konců, nevzniklo by ani Československo,“ zdůrazňuje.

Reagovat musí, způsob je už ale na nich. Co všechno členům NATO ukládá ,mušketýrský’ článek 5 Číst článek

Konflikty jako první světová válka nebo občanská válka v Rusku znamenaly pro Evropu podle odhadů ztrátu toho, co vyprodukovala za předchozí dvě generace. Na území Spojených států se v té době nebojovalo, a takovou situací si proto neprošly.

„Evropa, tedy její lídři, udělali po první světové válce chybu, že nepochopili, že se svět odklonil od cesty, na které si mysleli, že bude stále kráčet ke světlým zítřkům. Svět se změnil a oni na tu novou trajektorii nenaskočili,“ nastiňuje.

Opuštěná Evropa?

V posledních měsících se vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vstřícná hodnocení ruského prezidenta Vladimira Putina mnohdy interpretují tak, že Amerika Evropu opouští. Může se také zdát, že Evropa nemůže být relevantním hráčem bez evropské armády.

„Armáda je potřebná proto, aby se státy mohly bránit,“ uznává historička. „Ale je to naprosto scestné, řekla bych až úchylné, budovat armádu proto, abychom byli ekonomickým lídrem nebo se udrželi na špici ekonomického růstu,“ přemítá.

Zatímco globalizace ve 20. letech zažívala vrchol, dnes se mluví o jejím konci a potřebě decouplingu neboli vracení výroby zpět. I přes Trumpova cla ale například americká firma Apple odmítla přesunout výrobu z jihovýchodní Asie. Že má ale globalizace své meze, se podle odbornice ukázalo už za covidu.

USA ukončují všechna jednání o obchodních vztazích s Kanadou. Trump to zdůvodnil kanadskou daní Číst článek

„Nemůžeme být úplně bezbřehým způsobem závislí na dodávkách z druhého konce světa. I v tomto světě se může stát, že lodě zůstanou stát na moři, letadla nepoletí, továrny nebudou vyrábět. A potom si každá země, každý zodpovědný politik musí říct, že jsou asi některé věci, které chceme mít doma,“ upozorňuje.

A z historie připomíná například „vynikající“ československý farmaceutický průmysl. Zároveň upozorňuje, že se paradigma podnikání mění.

„Nebudeme si asi už plánovat na pět let, ani třeba na tři roky, jaké budou výnosy, kolik lidí přijde do galerie a tak dále. Doba, kdy se věci daly hezky naplánovat a hezky fungovaly, prostě skončila. A my se musíme přizpůsobit,” zdůrazňuje Doležalová a připomíná výrok Petra Thiela, spoluzakladatele společnosti PayPal, že „soutěž je pro lůzry”.

„Dnes se vyjednává za zavřenými dveřmi, podvádí. To je ta cesta. Už dávno nejsme v režimu soutěže. To si jen někdo představuje, že jsme v kapitalismu volné soutěže. Jsme v kapitalismu podvádění, tak to pojďme zastavit,“ uzavírá historička ekonomie Antonie Doležalová, která působí na Univerzitě Karlově a na britské Cambridge.

Proč se Evropa nedokázala vrátit na ekonomický trůn? Proč chce Amerika a její prezident právě cla? A budou Čína a Indie největší světové manufaktury? Poslechněte si celý pořad v audiu na začátku článku.