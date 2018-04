Zdražování bytů v Česku zpomaluje. Situace na trhu je vyostřená kvůli vysokým úrokům u hypoték

Tempo zdražování bytů v Česku postupně zpomaluje. Už ke konci loňského roku se meziroční růst cen nemovitostí snížil podle Eurostatu z dvanácti a půl procenta na zhruba osm procent. Situace na trhu s nemovitostmi se ale vyostřuje. Ke zdražování bytů se totiž přidává i vzrůstající úrok u hypoték - jeho průměrná výše je podle Hypoindexu nejvyšší od října 2014. Naopak počet bytů i domů se v nabídce realitních kanceláří postupně zmenšuje. Praha 13:34 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hypotéka na bydlení (ilustrační foto) | Foto: Nattanan Kanchanaprat | Zdroj: Pixabay

Ceny starších i nových bytů v Česku rostou nejpomaleji od roku 2015. Podle hypotečního specialisty Daniela Horňáka ze společnosti Chytrý Honza přesto ještě nenašly svůj strop a porostou i v letošním roce.

„V posledním kvartálu 2017 a na začátku roku 2018 zaznamenáváme již mírnější nárůst cen nemovitostí, nicméně i tak stále na trhu ceny nemovitostí mírně stoupají,“ komentoval situaci pro Radiožurnál.

Třeba cena novostaveb v Praze v současnosti atakuje hranici 100 tisíc korun za metr čtvereční. U panelových bytů je částka zhruba o 40 tisíc korun za metr nižší.

Během letošního roku se ceny bytů ještě zvýší, a to v průměru o dalších sedm procent. Odhaduje to alespoň server cenovamapa.org. Podle jeho provozovatele Milana Ročka zdražování nahrává nedostatečná nabídka nemovitostí na trhu.

„Ten trh je vyprodaný, staví se málo bytů a to nám ovlivňuje i tu cenu, která nám tím pádem neustále mírně roste. Bude to regionálně rozdílné. Téměř žádný růst ceny můžeme očekávat v Karlových Varech, naopak růst cen můžeme očekávat stále ještě v Praze, v Brně, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice,“ vysvětloval Roček.

Kritéria hypoték

A zhoršuje se taky dostupnost vlastního bydlení. Na pořízení průměrného bytu v současnosti česká domácnost vynaloží více než šestinásobek svého ročního příjmu, potvrzuje obchodní ředitel společnosti BIDLI holding Roman Weiser.

„Vlastní bydlení se stává stále méně dostupným, neboť lidé musí mít naspořeno více vlastních prostředků. Zpřísněním kritérií pro poskytování hypoték a stále rostoucím cenám nemovitostí na hypotéky dosáhne menší množství lidí. A to lze očekávat ještě další zpřísnění ze strany bank při poskytování hypoték,“ tvrdí Weiser.

Podle průzkumu České bankovní asociace má v současnosti hypotéku přibližně čtvrtina ze všech klientů bank. K dofinancování bydlení lidé nejčastěji využívají vlastní úspory, které mají na spořicích nebo běžných účtech. Pomáhají si ale taky půjčkami v rodině nebo úsporami ze stavebního spoření. Někteří kupující se pak podle hlavního poradce České bankovní asociace Vladimíra Staňury obracejí i na nebankovní společnosti.

Roztočení dluhové spirály

„Banka je dneska povinná nabízet na hypotéku jenom 80 procent hodnoty nemovitosti. A těch 20 procent lidi velmi často potřebují a nemají je a hledají stoprocentní hypotéku. Těch 20 procent si lidi často půjčí od lichváře. A tam se někde často roztáčí ta dluhová spirála,“ popisoval Staňura.

Podle realitních makléřů se navíc řada klientů pro hypotéku rozhoduje neuváženě a neřeší případná rizika. To, co klienty zajímá vůbec nejvíc, je výše měsíční splátky úvěru, vysvětluje Vladimír Staňura.

„Dokonce není pro klienty důležité, jak moc je vysoká ta hypotéka. Dokonce není pro ně tak důležité, jak dlouho ji budou splácet, ani celkové náklady. To všechno jsou parametry, které je zajímají, ale úplně prioritní je měsíční splátka,“ informoval Staňura.

Nejčastější měsíční splátka hypotéky je v Česku deset tisíc korun. Lidé si ji sjednávají zpravidla na dvacet let. Doba splácení hypotéky navíc souvisí s věkem. Kratší dobu mají nastavenou starší lidé, naopak na více než dvacet let se upisují lidé do 44 let.