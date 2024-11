Bitcoin je na vrcholu po zvolení Trumpa. ‚V kampani cílil i na majitele kryptoměn,‘ připomíná ekonom

Nejrozšířenější a nejstarší kryptoměna bitcoin v neděli překonala poprvé hranici 80 000 dolarů (téměř 1,9 milionu korun). Agentura Bloomberg, která informaci přinesla, to přičítá vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. „Je to částečně euforie. Trump slíbil věci, které nebudou mít na bitcoin dopad. Ale už jen to, že do toho nebude házet vidle, snižuje nejistotu,“ poukazuje pro Český rozhlas Plus ekonom Dominik Stroukal. Praha 13:03 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin, kryptoměna | Foto: Miloslav Hamřík

Donald Trump se v předvolební kampani profiloval jako příznivec kryptoměn. Stačilo to na to, aby hodnota bitcoinu krátce po jeho zvolení takto vystřelila? Nebo jde o dlouhodobý trend?

Je to shoda několika věcí dohromady. Zčásti se tomu Trumpova zásluha přisoudit dá, jak to říká i agentura Bloomberg. Na druhou stranu jsme viděli, že trhy obecně rostly. A dlouhodobě víme, že bitcoin není bezpečným přístavem v době, kdy trhy padají, jak jsme si možná kdysi mysleli. Ale naopak že roste spolu s akciovými trhy, koreluje s technologickými akciemi a podobně.

Když jsme teď viděli růst trhy, tak nejsem překvapený, že rostl i bitcoin. I když rostl výrazně rychleji a určitě tam je i efekt toho, že současná americká administrativa a ta budoucí Trumpova se k bitcoinu staví úplně odlišně.

Podle různých průzkumů vlastní některou z kryptoměn včetně bitcoinu přes patnáct procent Američanů. Co může Donald Trump s podporou Kongresu udělat pro to, aby toto jmění neztrácelo na hodnotě?

Byly by to spíš proklamace. Ale i v tomto nejistém světě je důležité, když máte prezidenta nebo vládu, která říká, že do něčeho nebude házet vidle. Nebo naopak že se jí něco nelíbí. To zkrátka snižuje nejistotu.

Trump tady vsadil na to, že procento majitelů bitcoinu není malé. Z části se ukazovalo v průzkumech, že to jsou lidé, kteří by pro to, aby ochránili, nebo zvětšili šanci na ochranu svého majetku, byli ochotní změnit své volební preference. Nebo jít volit i přesto, že se jim předtím nechtělo.

Pravděpodobně to není z Trumpovy hlavy. V červenci jsem poslouchal pozorně jeho proslov na bitcoinové konferenci a bylo jasné, že tohle Trumpovi někdo napsal. Ten člověk přesně věděl, co tam má Trump říkat. Ten proslov byl skutečně dobře napsaný pro to konkrétní publikum, které mu naslouchalo.

Trump v proslovu slíbil věci, které pravděpodobně nebudou mít takový dopad, aby se projevily na ceně bitcoinu. Je to částečně jenom euforie. Ale slíbil třeba to, že vymění šéfa komise pro cenné papíry Garyho Genslera, který se nevybíravě staví k bitcoinu, i když letos schválil bitcoinové ETF, které pomohlo nastartovat růst.

Znamená to, že realizace těchto Trumpových příslibů nebude mít žádný vliv na české investory do kryptoměn?

Je to spíše věc nálady, než že by to dokázalo českému majiteli bitcoinu pomoci. Nyní se u nás spíše řeší, jestli v nejbližších dnech projde časový a hodnotový test u bitcoinu. To je pro českého majitele bitcoinu určitě zásadně důležitější než to, kdo je zrovna prezidentem ve Spojených státech.



Trumpova kryptoměna

Donald Trump nejprve kryptoměny odmítal. Nyní z jeho finančních výkazů vyplývá, že investuj do kryptoměny ethereum. Co to přesně je a jak se liší od bitcoinu?

Nejenom ethereum. Trump dokonce se svojí rodinou založil kryptoprojekt, to ale mohl být pouze marketingový tah. Přece jenom je to politik a je potřeba to takto vnímat.

Ale abych odpověděl na otázku. Ethereum je dlouhodobě dvojka mezi kryptoměnami, co se do velikosti týče. Její tvůrci vsadili na modernější pojetí technologie, na které fungují kryptoměny.

Můžeme si to představit tak, že mnoho kryptoměn v pozadí běží právě na tom stroji, který je ethereum, takže je to mnohem širší.

Na druhou stranu, fanoušci bitcoinu to nemají rádi, protože podle nich je v jednoduchosti krása a ethereum jde takzvaně s kanónem na vrabce, a i proto mělo v minulosti různé chyby. V tomto ohledu se kryptoměnová komunita dodnes hádá a často velmi ostře.

I to se vyčítalo Donaldu Trumpovi, ale zase si to vylepšil proslovem na červencové bitcoinové konferenci, který spíše lahodil uším těch, kteří mají rádi bitcoin. Takže si to pojistil na všechny strany.

Je podle vás pravděpodobné, že do konce roku může bitcoin prolomit magickou hranici 100 tisíc dolarů (bezmála 2,4 miliony dolarů)?

Je to možné. Pokud se nestane něco zásadního a dál porostou akciové trhy, tak to není daleko. Je ale potřeba zmínit riziko, kterým je to vykoupeno. A to je, že se bitcoin umí výrazně propadnout.