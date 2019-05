Trump odložil rozhodnutí o clech na dovoz aut do USA. Chce víc času pro obchodní rozhovory

Americký prezident Donald Trump odložil rozhodnutí o zavedení dodatečných cel na dovoz automobilů a jejich součástek do USA, a to o šest měsíců. Oznámil to v pátek Bílý dům. Trump chce tímto krokem zajistit více času pro obchodní rozhovory s Evropskou unií a Japonskem. Podle Bílého domu ale americký prezident souhlasí s názorem, že dovoz aut a automobilových součástek může ohrožovat národní bezpečnost USA.

