Trump: Obchodní neshody s unií by vyřešila dodatečná cla na evropské zboží

Spojené státy by zavedením dodatečných cel na dovoz evropského zboží mohly okamžitě vyřešit své obchodní neshody s Evropskou unií. Uvedl to ve středu podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci s italským prezidentem Sergiem Mattarelou. Dodal však, že k takovému kroku teď není připraven.

„Vítáme italskou podporu pro vzájemně výhodnou obchodní dohodu s Evropskou unií, která by zajistila spravedlivé podmínky pro americké pracovníky. Ty neexistují již mnoho let,“ řekl Trump.

„Mohl bych tento problém vyřešit okamžitě, ale bylo by to příliš tvrdé. Zahrnovalo by to cla na evropské produkty,“ dodal.

Výkonná ředitelka Mezinárodního obchodního centra (ITC) Arancha Gonzalezová ve středečním rozhovoru s televizí CNBC varovala, že obchodní válka mezi USA a Evropskou unií by vedla k recesi světové ekonomiky.

Světová obchodní organizace (WTO) tento týden oficiálně povolila Spojeným státům uvalit cla na dovoz zboží z Evropské unie v hodnotě 7,5 miliardy dolarů (zhruba 175 miliard Kč) ročně. Tato cla jsou reakcí na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus a platnost mají od tohoto pátku.

Evropská komise už dříve sdělila, že jejich zavedení by bylo krátkozraké a kontraproduktivní a mohlo by uškodit oběma stranám. Vyzvala, aby spory kolem subvencování výroby letadel vyřešily obě strany dohodou, a varovala, že pokud Američané cla skutečně zavedou, unie odpoví stejným způsobem.