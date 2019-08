Trump zvažuje koupi Grónska, píše americký list. Dánský premiér to označil za opožděný aprílový žert

Úvěry za 43 miliard. ‚Nemáme finanční problémy,‘ reaguje Agrofert po vydání výroční zprávy

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je tak velký růst zadlužení určitý varovný signál. „Zvláště v podmínkách prosperující ekonomiky. Odůvodnit by to mohly třeba právě nějaké velké investice do majetku.“