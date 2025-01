Evropa musí přejít na Trumpův přístup, pokud chce s USA spolupracovat i soutěžit, doporučuje Švejnar

Z masivní těžby ropy a zemního plynu, kterou avizoval nový americký prezident Donald Trump hned po nástupu do Bílého domu, může Evropa těžit. „Sníží to ceny energií na světových trzích,“ říká pro Český rozhlas Plus profesor ekonomie na Kolumbijské univerzitě a zakladatele institutu CERGE-EI Jan Švejnar. Americký vývoz energií podle něj pomůže evropským státům zbavit se závislosti na ruském plynu. Řečí peněz Praha 7:22 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejnar | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Trump hned v pondělní inaugurační řeči potvrdil masivní těžbu fosilních paliv a snahu být dominantním exportérem energií. „To, že Amerika bude víc těžit a prodávat, bude

mít blahodárný efekt na Evropu,“ předpovídá ekonom Švejnar.

Průmysl v evropských zemích dlouhodobě trpí vysokými cenami energií, což ohrožuje jeho konkurenceschopnost ve srovnání se Spojenými státy i Čínou.

„Jestli chce Evropa s Amerikou jak soutěžit, tak spolupracovat, tak by měla přejít na obdobný přístup, jako má Trump,“ doporučuje Švejnar.

To znamená mít nejen vizi stát se technologicky nejvyspělejší součástí světové ekonomiky. Ale také najít lídry, kteří budou tyto kroky naplňovat.

Podle ekonoma to předpokládá sestavit velice výkonný tým lidí z Evropské komise, který bude s Trumpovou administrativou vyjednávat. Mimo jiné i o otázce dovozních cel, jejichž zavedení nový prezident opakovaně zmiňoval.

„Evropská unie určuje vnější cla pro celou Evropu, takže má teď velice důležitou roli. Musí vytvořit tým, který je opravdu sehraný, který odpovídá americkému přístupu,“ zdůrazňuje Švejnar.

Kdo s koho

Americkou ekonomiku přebírá staronový prezident podle odborníků ve velmi slušné kondici. Akciové trhy setrvale rostou stejně jako produktivita práce a zisky firem, což se odráží i v rostoucí spotřebě domácností. Jen inflace se po pandemickém šoku drží na zhruba třech procentech, což je výše, než by Trump chtěl.

Ovšem slibovaná cla jak pro Evropu, tak především na čínské zboží budou působit spíše proinflačně, předpovídá Švejnar. „Čína je rival číslo jedna, tam to bude kdo s koho,“ očekává.

Naopak u zemí Evropské unie předpokládá, že budou mít snahu dohodnout se. Evropské státy budou muset v některých bodech ustoupit, například u snížení tarifů na dovoz amerických aut, ale ekonom věří, že Trump a jeho administrativa se budou snažit docílit shody.

„Jestliže výsledkem budou vzájemná cla, která budou poměrně vysoká, tak na tom

obě ekonomiky budou hůř. Vysoká cla, to je samozřejmě politická rétorika, protože to vypadá, že chrání americké občany, americké domácnosti. Ale ochranářská politika něco stojí a kromě inflace je to i snížení tempa růstu,“ vysvětluje Švejnar.

Naopak od Trumpa očekává, že se růst americké ekonomiky bude snažit ještě zrychlit. „Například právě tím, že se bude víc těžit,“ dodává.

To ale nemusí znamenat, že Trump zruší některá z nařízení svého předchůdce Joea Bidena o podpoře podniků, které budou investovat do zelených technologií, dodává ekonom.

Co udělá nový prezident Donald Trump s ekonomikou Spojených států? Jak se bude chovat k ekonomikám v Evropě a Číně? Skutečně zavede dovozní cla, anebo se vydá jinou cestou? Poslechněte si celý pořad Řečí peněz výše v audiozáznamu.