Trump v červených číslech: za 10 let se jeho podnikání dostalo do ztráty v objemu miliardy dolarů

Podnikání prezidenta USA Donalda Trumpa vykázalo za období let 1985 až 1994 celkovou ztrátu přesahující miliardu dolarů (23 miliard korun podle současného kurzu). Vyplývá to z jeho daňových přiznání, která získal deník The New York Times. Trump měl takové ztráty, že se mohl vyhnout placení daní z příjmů v osmi z deseti let, napsal list. Washington 13:57 8. května 2019

Dokumenty podle The New York Times ukazují, že v roce 1985 byl Trump v červených číslech ve výši 46,1 milionu dolarů. Během deseti let se pak ztráty Trumpových hlavních podniků včetně kasin, hotelů a bytových domů vyšplhaly na sumu 1,17 miliardy dolarů.

V každém z let 1990 a 1991 pasiva Trumpova impéria přesáhla 250 milionů dolarů, což dvojnásobně převyšuje ztráty srovnatelných daňových poplatníků.

List cituje prezidentova právníka Charlese Hardera, podle něhož jsou daňové informace „velmi nepřesné“.

Realitní magnát Trump, který po svém zvolení v roce 2016 předal provoz svých podniků svým synům, propagoval své podnikatelské a vyjednávací schopnosti v prezidentské kampani. Desetiletí starý precedens prolomil tím, že odmítl zveřejnit svá daňová přiznání jako prezidentský kandidát i později. Tvrdí, že postačuje audit jeho majetku.

V pondělí ministr financí Steven Mnuchin zamítl žádost demokratického poslance a šéfa sněmovního výboru pro státní příjmy Richarda Neala o vydání prezidentových daňových přiznání.

Demokraté chtějí, aby se Trumpova daňová přiznání stala součástí jejich vyšetřování možného střetu zájmů, který představuje jeho vlastnictví rozsáhlých obchodních aktivit, přestože je prezidentem.