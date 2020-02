Cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan bych ocenil, říká ředitel agentury CzechInvest

Agentury CzechTrade a CzechTourism se přestěhují do státní budovy ve Štěpánské ulici v Praze, kde sídlí agentura CzechInvest. Vláda do budoucna počítá s jejich sloučením, podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by to mělo v příštích třech letech přinést úsporu 138 milionů korun. „Nám to dává smysl, protože máme stejného klienta,“ říká v Interview Plus ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

