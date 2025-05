Dopis eurokomisaře Séjourného je nestandardní. Komunikace by se měla vést mezi úřady, říká Telička

Téměř rok potom, co česká vláda vybrala na dostavbu Dukovan korejskou firmu KHNP, je osud celého tendru stále nejistý. Nejprve podpisy smluv zablokoval soud v Česku, teď přišel dopis od místopředsedy Evropské komise Stéphana Séjourného, který požádal Česko o odložení podpisu smlouvy. „Považuji za nešťastné, že Komise nenašla jiný způsob než zaslání dopisu v takovém znění,“ kritizuje pro Český rozhlas Plus bývalý eurokomisař Pavel Telička. Rozhovor Praha 15:00 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý eurokomisař Pavel Telička | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Výkonný místopředseda Komise pro prosperitu a průmyslovou strategii Séjourné je Francouz a právě francouzská firma EDF tendr nevyhrála, jak připomněl v kontextu zaslaného dopisu například ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si záznam celého rozhovoru s bývalým eurokomisařem Pavlem Teličkou

České úřady ale tendr prozkoumaly a neměly námitky. Nyní se věcí zabývá český soud a Evropská unie zároveň prověřuje, zda korejská KHNP nezískala subvence, které by mohly narušit evropský trh. Kdybyste byl na místě našeho eurokomisaře Jozefa Síkely (za STAN), na co byste se teď pana Séjourného ptal? Co byste mu řekl?

Je tady prostor pro určitou neformální konzultaci kolegů, nicméně tento prostor má jistou citlivost. Primárně by se měla odehrávat komunikace, ať už oficiální, či neformální, mezi příslušnými českými orgány, Evropskou komisí jako takovou a příslušným komisařem.

Myslím si, že bych učinil příslušné kroky. Ale jistě chápete, že pokud fakt, že Séjourné poslal tento dopis, vytváří určitou citlivost na české straně, tak to má i citlivost na druhé straně mince.

Jako kolega bych se před jednáním Komise u kávy zeptal na motivaci a na argumenty. Se svojí zkušeností bývalého ministra zodpovědného za příslušné otázky bych sdělil své. Ale nemyslím si, že by bylo účelné, aby jeden nebo druhý překračoval hranice neformálního dialogu.

Když mluvíte o citlivosti, tak předpokládám, že narážíte na to, že eurokomisaři by vůbec neměli prosazovat zájmy svých vlastních zemí.

Přesně tak. Nebudu tvrdit, že se to bohužel občas neděje, nicméně je to výjimečné, a pokud se takový dialog udrží v určité rovině, tak to možné je.

3:25 Proč EDF napadla tendr v Dukovanech? Zkreslení soutěže či vliv na další státy, říká francouzský novinář Číst článek

Pokud je ta záležitost zásadní, jako že je, tak by se každý, kdo se v této věci angažuje, ať už legitimně z hlediska svých kompetencí, anebo se znalostí své země i s ohledem na bývalou působnost, tak by se to mělo udržet v určité hranici. A vynechat především jak české orgány, tak úřad Evropské komise.

Souhlasil bych s těmi, kteří považují za ne zcela standardní a šťastné, že takový dopis šel. Komunikace ze strany Komise měla být šikovnější. Séjourné v tomto směru prokázal určitou neobratnost nebo nezkušenost.

Stejně tak je nešťastné, co zaznívá z české strany, ze strany třeba ČEZu, vyvolávají se určité emoce a podobně.

Spíše mě překvapilo, že tyto věci vyplouvají na povrch až nyní. Pokud se tendrem zabýval Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS), tak bych býval očekával, že to bylo předmětem konzultací mezi ÚOHS a Evropskou komisí. Pokud se tak nestalo, je naprosto legitimní, že se analyzuje a vyjasňuje, zda se na to nařízení o zákazu zahraničních subvencí vztahuje.

Vyslyšet výzvu?

Podle mluvčího Komise pan Séjourné jenom plnil svoji povinnost, když odeslal do Česka ten dopis. Na druhé straně, když jste zmiňoval reakci ze strany ČEZu, tak ta směřovala jenom k francouzské firmě EDF a k její žalobě u českého soudu, nebo ne?

Nebyl jsem přítomen vyjádření ČEZu a samotného generálního ředitele, ale mám pocit, že aspoň v některých médiích to bylo komentováno tak, že reakce byla širší než na adresu EDF.

Stopka pro Dukovany budí otázky. Analytička vysvětluje, z čeho mají Francouzi strach Číst článek

A co se týká komisaře Séjourného, tak v žádném případě neříkám, že místopředseda Komise překročil své pravomoci. Ale považuji v tak citlivé otázce za nešťastné, že Komise nenašla jiný způsob než zaslání tohoto dopisu v takovém znění. Mohla zvolit jinou úroveň a jiného komisaře, protože její komunikace většinou vypadá jinak.

Komise potvrdila, že dopis není právně závazný. Mělo by Česko Séjourného výzvu vyslyšet a počkat s podpisem do doby, kdy Evropská komise prověří, jestli KHNP nebyly poskytnuty zahraniční subvence v rozporu s unijními pravidly?

Předpokládám, že v tuto chvíli snad nezaznívají jen vyjádření mluvčích anebo ministrů do médií, ale že také probíhá dialog mezi Evropskou komisí a českými úřady, který to vyjasní.

Není v zájmu České republiky, ani ČEZu, ani investora, aby byly učiněny kroky, které by v případě, že se nařízení aplikuje, mohly být považovány za nezvratné. V ten moment vzniká určitá nejistota.

Pokud tyto otázky nebyly vyjasněny dostatečně v předchozích měsících, tak moje odpověď zní ano, Česko by mělo s podpisem počkat.

Jak dlouho může Komisi trvat, než prověří, jestli KHNP v rozporu s unijními pravidly nebyly poskytnuty subvence ze zahraničí?

To nedokážu říct, protože nařízení neznám do detailu. Komise si je vědoma časové naléhavosti, ale určitě to není záležitost několika dnů. Šetření hospodářsko-soutěžních záležitostí nejsou jednoduchá, ale v této otázce by to nemuselo být příliš zdlouhavé.