Opatření v dopravě se liší. RegioJet kvůli rozestupu blokuje sedačky, České dráhy prodej místenek zastavily

Dopravní společnosti, které působí na českém území, zavedly kvůli koronaviru různá opatření. Zatímco někteří dopravci sázejí na pravidelnou dezinfekci vozů, jiní řeší i rozestupy mezi cestujícími například vyblokováním volných míst v rezervačním systému. Epidemie také pro dopravce znamenala omezení spojů. Leo Express v dubnu vypravil pouze 10 % spojů, SmartWings Group 1 % oproti běžné situaci. Flixbus omezil spoje úplně. Praha 20:11 28. dubna 2020

S koronavirovými opatřeními se dopravní společnosti po celém světe vyrovnávají různě. Letecká společnost Emirates oznámila na svém webu, že přistoupila k přísnějším pravidlům. Cestující si nemohou vybrat místo předem, ale bude jim určeno palubním personálem. A to tak, aby zůstal zachovaný bezpečný odstup mezi lidmi na palubě. Letadla v Dubaji po každém letu procházejí dezinfekcí.

Opačně se k situaci postavil například šéf jedné z největších nízkonákladových společností Ryanair Michal O’Leary. V rozhovoru pro The Financial Times uvedl, že aerolinka nebude létat vůbec, pokud irská vláda bude požadovat opatření pro rozestupy mezi cestujícími. To by znamenalo, že by prostřední sedačky musely být prázdné.

„Nemůžeme vydělat peníze, když budeme mít na palubě jen 66 % cestujících. A i když to uděláte, prostřední místo rozestup nezaručí. Takže je to trochu idiotský nápad, který stejně ničeho nedosáhne,“ argumentoval O’Leary.

Odlišně se k bezpečnostním opatřením v dopravě staví i dopravní společnosti v České republice. Bezpečnostní opatření v podobě vyblokování sedadel používá RegioJet, a to jak ve vlacích, tak v autobusech. Tím se sníží počet cestujích v jednom vagónu nebo autobusu a zvýší se mezi nimi rozestup.

Milionové ztráty

Společnost Arriva dopravní prostředky podle mluvčího společnosti Jana Holuba čistí a dezinfikuje, včetně ozónového čistění k likvidaci virů. Rozestupy mezi cestujícími vyblokováním míst ale neřeší.

Kvůli koronaviru dopravce omezil počet spojů asi o 20 %. Od pondělí Arriva obnovila spojení z Teplic do Prahy a další spoje obnoví na začátku května. „Ekonomické dopady odhadujeme předběžně asi na 100 milionů korun měsíčně, záleží však na dalším vývoji situace,“ zhodnotil Holub.

Leo Express omezil kvůli nízké poptávce způsobené koronavirovou krizí spojů více. Podle údajů mluvčího společnosti Emila Sedlaříka se jedná o 90 % vnitrostátních spojů. „Jen za měsíc březen jsme zaznamenali ztráty v řádech desítek milionů korun.“

Přesto v posledních dnech Leo Express zaznamenal mírné zvýšení počtu cestujících. „Zareagovali jsme vyblokováním míst v rezervačním systému tak, aby vedle sebe měl cestující vždy volnou sedačku, “ popsal Sedlařík a dodal, že Leo Express také nabízí cestujícím zdarma ochranné roušky.

Omezení v dopravě v dubnu zaznamenaly i České dráhy, které oproti běžné situaci nevypravily třetinu vlaků, tedy 1830 spojů. Na rozdíl od Regiojetu nebo Leo Expressu ale České dráhy neřeší bezpečný rozestup rezervací sedadel. Naopak až do odvolání prodej místenek zastavily. „Od 13. března až do odvolání jsme pozastavili možnost rezervací sedadel, aby si cestující mohli vybrat místo přímo ve vlaku a mohli tak dodržovat bezpečnostní vzdálenosti,“ napsala pro iROZHLAS.cz mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Pozastavení provozu

Provozovatel dálkových autobusových spojů Flixbus dočasně pozastavil provoz v České republice i většinu spojů v Evropě. „Spolu s obnovením provozu chceme zavést bezpečnostní opatření, která se budou týkat zvýšené prevence, hygieny a dezinfekce prostor autobusu,“ sdělila mluvčí Flixbusu Martina Čmielová. Podle ní také dopravce zavede ve svých spojích nošení ochranných pomůcek nebo změny při nástupu, výstupu a odbavování.

Oproti Irsku se ministerstvo dopravy v Česku nebude pouštět do vymýšlení plošných nařízení o tom, jak by měly rozestupy mezi cestujícími vypadat. „Jsme přesvědčeni, že specifika dopravy ve svých prostředcích zná nejlépe každý z dopravců, proto by mělo být necháno na jejich uvážení, zda a případně jaká další opatření přijmou,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

U spojů je také zásadní, zda se jedná o komerční spoje nebo spoje objednané státem, kraji nebo obcemi. „U komerční dopravy se jednalo o rozhodnutí jednotlivých dopravců, stejně jako jiné podnikatelské subjekty pak mohou využít existující podpůrné programy,“ popsal Jemelka. U závazkové dopravy se bude postupovat podle jednotlivých smluv o veřejných službách.

Obnovené letecké spoje

Kromě pozemní dopravy zasáhl koronavirus v Česku i dopravu leteckou. Podle mluvčí Smartwings Group Vlaďky Dufkové aerolinie ČSA a Smartwings přepravily pouze 1 procento cestujících oproti loňskému dubnu, a to 4900 lidí.

„Skupina Smartwings Group má od ledna nastavené postupy, jak zajistit ochranu pro cestující a posádku,“ popsala pro iROZHLAS.cz Dufková. Letadla jsou vybavena větším množstvím zdravotnických pomůcek a vyšším množstvím dezinfekčních prostředků.

Posádka má respirátory a latexové rukavice. Letadlo také projde před letem i po letu dezinfekcí. „V rámci ochrany zdraví cestujících a posádky je omezen například servis na palubě z důvodu eliminace kontaktu posádky s cestujícími.“

Smartwings Group očekává, že jako první obnoví letecké spoje do Amesterdamu, Paříže a Frankfurtu. Většina zemí neumožňuje vstup cestujícím z ČR na svá území, nebo ho povoluje za velmi restriktivních podmínek.

Čeští dopravci už dříve omezily prodej občerstvení během jízdy. Vozy také procházejí pravidelným čistěním a dezinfekcí. Kromě toho cestující a personál nosí roušky, aby se zabránilo případnému přenosu viru.