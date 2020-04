Dopravci začínají postupně obnovovat dálkové spoje, lidé mají větší zájem o cestování

Čeští dopravci postupně obnovují provoz na části dálkových linek. Důvodem je mimo jiné uvolňování vládních opatření včetně třeba částečného otevření vysokých škol. Lidé se tak vracejí k cestám veřejnou dopravou. Díky většímu zájmu pasažérů jsou některé spoje dokonce vyprodané. Praha 19:11 27. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájem o veřejnou dopravu narůstá v souvislosti s postupným obnovováním činnosti podniků, obchodů a služeb. Ilustrační foto | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: iROZHLAS.cz

České dráhy obnovily část dálkových linek – třeba Západní expresy z Prahy do Chebu nebo Valašské expresy z Prahy do Horní Lidče. Od neděle se do pravidelného provozu na koleje vrátily taky soupravy Pendolino a Railjet.

Jaké další spoje se v provozu objeví, bude podle mluvčí Českých drah Gabriely Novotné záležet na požadavcích objednatelů a taky na zájmu cestujících.

„V současnosti jsme zaznamenali mírné oživení zájmu o cestování vlakem. Aktuálně došlo k nárůstu z přibližně 10 % na 15 % obvyklé poptávky, což souvisí s postupným obnovením činnosti podniků, obchodů a služeb. Tento trend očekáváme i nadále,“ řekla Radiožurnálu.

Soukromí dopravci

V následujících dnech nasadí část svých zrušených vlaků na koleje společnost Leo Express, která začala i s prodejem jízdenek na léto.

A například Regiojet od tohoto týdne posiluje spoje na klíčové trase mezi Ostravskem a Prahou. Od příštího týdne pak přibudou i další linky. Podle mluvčího společnosti Aleše Ondrůje se tak dopravce dostane na 60 procent původně poskytovaných spojů.

„Týká se to jak vlaků, tak i autobusů. Určitě plánujeme v souvislosti s těmi dalšími nadcházejícími víkend posilovat i nadále kapacity, protože se spoje vyprodávají. Cestující budou také moci využít toho klasického konceptu čtyř tříd, který v našich vlacích máme, mohou si také objednat i nějaké drobné občerstvení,“ vysvětlil Ondrůj plánované změny.

S plným nasazením vlaků ve vnitrostátní přepravě pak RegioJet počítá od 14. června.

Omezení při cestování

Všichni cestující i personál musí dál dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření. Tedy mít zakrytá ústa i nos rouškou.

Zaměstnanci dopravních podniků dezinfikují soupravy – hlavně madla, kliky nebo tlačítka. U Českých drah zatím není možná rezervace místa. Cestující by si měli sedat tak, aby mezi sebou měli rozestupy. Prozatím nefunguje ani občerstvení.

Například RegioJet při rezervaci místenky cestujícímu automaticky rezervuje dvousedačku tak, aby byl dodržen odstup od dalších lidí.

Dopravci očekávají, že provoz by se měl vrátit do plného rozsahu před krizí asi v polovině června. Zatím ale platí, že všechny vlaky i autobusy budou jezdit nanejvýš po státní hranice.

Jan Sůra z odborného webu Zdopravy.cz říká, že dopravci na znovuobnovení mezinárodních spojení netrpělivě čekají.

„Podle posledních vyjádření se mluví o tom, že by se mohlo od července jezdit na Slovensko nebo do Chorvatska. Dopravci o to samozřejmě velmi stojí, protože trasy směrem do Rakouska a na Slovensko bývají velmi vytížené. Ty vlaky z velké části živí mezinárodní doprava, která je nyní v podstatě paralyzována,“ řekl Radiožurnál.

Za poslední měsíc klesla obecně veřejná přeprava až o 90 procent.