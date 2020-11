Ztráty dopravcům stále narůstají. České dráhy počítají s třemi miliardami, soukromníci se stamiliony

Nouzový stav odhalil kreativní povahu Čechů. I přes omezení dál zakládají nové firmy

Podle dat společnosti Bisnode každý měsíc od března do září vzniklo přes 2000 nových společností. Přestože je to méně než v loňském roce, dokazuje to chuť Čechů zkoušet něco nového.