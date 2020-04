Dopravci žádají stát o finanční pomoc. Některé společnosti připouští, že bez ní zřejmě zkrachují

Někteří silniční a železniční dopravci v Česku mají kvůli opatřením proti šíření nového koronaviru finanční problémy. Nejhůře jsou na tom ti soukromí, kteří provozují třeba zájezdovou nebo kamionovou dopravu. Ztráty hlasí taky železniční dopravci, kteří nejezdí na objednávku státu. Ministerstvo dopravy prozatím přímou podporu odvětví nepřipravuje. Některé společnosti tak připouštějí, že současnou krizi nemusí přežít. Praha 10:59 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ztráty hlásí kromě silničních dopravců i železniční dopravci, kteří nejezdí na objednávku státu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Třeba aby nám odpustili silniční daň, my to stále musíme platit. Ti z vrchu, jak nám všechno diktují, jen slibují, ale stále se nic neděje, “ říká Radiožurnálu majitel autobusové dopravy SimaTour Vladimír Učeň. Ten musel kvůli šíření koronaviru propustit polovinu řidičů.

Vadí mu, že stát pouze odkládá platby na další měsíce. Pomoc nevidí ani v bezúročném úvěru COVID od Českomoravské záruční a rozvojové banky. „To mi nepomůže, jen to posune problém o nějaký měsíc. To mě nezachrání.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Silniční a železniční dopravci se potýkají s finančními problémy. Téma pro Jana Nevolu

Vláda schválila odklad silniční daně už na konci března. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia ale tvrdí, že podpora odvětví od státu nestačí. Podle prezidenta sdružení Josefa Melzera musí stát zavést přímou podporu dopravců, například takzvanou reverse charge, tedy vrácení části daní.

„Opatření, která byla přijata, jsou nedostatečná. Ta, která byla provedená, jsou vhodná, nikoliv dostačující. Přímá podpora, kterou doprava bude potřebovat, bude muset přijít dříve nebo později. Čím déle to budeme odkládat, tím ten řez bude mnohem složitější a dopady drastičtější.“

Dopravci sčítají obří ztráty, cestujících je desetina. Propouštět se však nechystají Číst článek

Řada opatření

Podle šéfa resortů průmyslu a obchodu a dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček připravil stát pro dopravní odvětví řadu opatření. Firmy můžou získat i prostředky z programu Antivirus.

„Odložili jsme jim silniční daň, odložili jsme jim mýto. Vytvořili jsme funkční mechanismus, aby mohli nakupovat naftu s delší platností. Oni můžou čerpat standardní zdroje podpory, můžou se částečně vejít do Antiviru, mohou čerpat i zvýhodněné úvěry, vztahují se na ně odklady plateb. Jsou různé varianty, musí se napasovat do obvyklé podnikatelské podpory. Není tady žádný speciální program na komerčního dopravce.“

Se snížením objemu přeprav se potýkají taky železniční nákladní dopravci. Podle výkonného ředitele sdružení ŽESNAD Oldřicha Sládka bude pokles v dubnu zhruba o čtvrtinu.

„Samozřejmě je to všechno v průměru, jsou dopravci, kteří jsou samozřejmě velmi citliví na vnější podněty, které jsou dané tím, že se vypnuly automobilky nebo některé fabriky, případně nedojely čínské lodě do přístavu.“

Poslanci schválili prodloužení pomoci živnostníkům. Nárok na 500 korun denně mají mít až do června Číst článek

Podobně jsou na tom i osobní dopravci. Například společnost Leo Express měla v březnu ztráty za několik desítek milionů korun. „Představitelům státu jsme sdělili aktuální stav v sektoru dopravy, který je krizí i přijatými opatřeními silně zasažen. A nyní čekáme na případnou pomoc,“ upřesnil mluvčí firmy Leo Express Emil Sedlařík.

Odklad plateb

Resort dopravy už spolu se Správou železnic připravil pro dopravce odklad plateb za užití železniční infrastruktury a odpuštění části poplatků. Problémy ale mají především dopravci, kteří nedostávají od ministerstva a krajů objednávky na zajištění spojů.

Například v Rakousku se vláda rozhodla, že spoje na komerčních trasách dodatečně objedná, aby jim finančně pomohla. V Česku by si stát například mohl objednat spoje na trase Praha-Ostrava. Ministr dopravy Havlíček takový způsob podpory nevylučuje.

Máme právo prověřit nárok na odklad splátek, psaly na webu ČSOB a Hypoteční banka. Větu už smazaly Číst článek

„My se nebráníme žádnému řešení, které by této situaci pomohlo. Je to určitě nějaká varianta. Pokud by i oni sami s tím přišli tak pojďme to řešit. Já se v dané chvíli nebráním žádnému smysluplnému řešení.“

Například RegioJet vidí jako zásadní problém zastavení přeshraniční dopravy. Chce proto, aby stát nastavil harmonogram uvolňování hraničních opatření.