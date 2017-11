Dopravní piloti mohou od čtvrtka létat na živnostenské listy. Zájem zatím příliš nemají

Jasno v tom zatím nemá třeba český Travel Service. Jeho piloti tak zřejmě budou moct zažádat o změnu pracovněprávního vztahu až od nového roku.

„Travel Service chce umožnit pilotům tuto novou možnost formy spolupráce, pokud o ni pilot projeví zájem. Náš tým v současné době pracuje na potřebných krocích, aby tato možnost pro piloty mohla být uskutečněna od začátku příštího roku," napsala Radiožurnálu v emailovém vyjádření mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

Zájem o to ale piloti zatím moc nemají - vyjadřují spíš obavy. Třeba kopilota Petra neláká ani představa, že by tak mohl létat pro víc společností.

„Letadla nejsou vůbec podobná, není to jako sedat z jednoho auta do druhého. Jsou tam značné rozdíly a ty rozdíly můžou vést i k nějaké fatalitě," vysvětlil. A dodává, že právě to, jak budou podmínky ze strany leteckých společností vypadat, je pro zájem pilotů o novinku klíčový.

„Pokud by to bylo za stávajících platových podmínek, tak nám se to nevyplatí ani finančně, protože člověk bude potřebovat účetní, což stojí peníze. Muselo by tam být podchycené finance, zodpovědnost,“ vysvětlil kopilot Petr. Tím se myslí hlavně odpovědnost za škody, kterou teď piloti jako zaměstnanci nesou do výše několikanásobku mzdy.

Jak to bude v případě živnostníků, není jasné, upozorňoval už v minulosti jeden z pilotů, který nechtěl být jmenován, ale redakce jeho totožnost zná. „Nedovedu si představit, že pojišťovna pojistí živnostníka proti škodám na dopravním letadle, které je v řádu jeden a půl, dvou miliard korun," myslí si pilot.

Novela má vyřešit mimo jiné nedostatek dopravních pilotů, ke kterému by v následujících letech mohlo dojít. Jak, to už dřív vysvětlil mluvčí ČSA Daniel Šabík. „Umožní si odečíst náklady na vzdělání, zatraktivní a zpřístupní povolání pilota většímu okruhu zájemců," řekl Šabík.

Celosvětově chybí až 800 tisíc pilotů, odhaduje České sdružení dopravních pilotů ČSA. U nás je jich zatím dostatek, rychle se to ale může změnit. Mladých zájemců podle sdružení moc není, stávající piloti zase často míří do zahraničí za lepšími podmínkami.