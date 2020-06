Dopravní podniky sníží investice. Kvůli koronakrizi musely omezit počet spojů a klesly i tržby

Některé radnice pošlou dopravním podnikům méně peněz na provoz než původně předpokládaly. Důvodem je omezení spojů městské hromadné dopravy v době koronakrize. Podniky zároveň zaznamenaly i pokles tržeb z prodeje jízdného. To všechno může podle sdružení městských dopravců vést ke snížení investic do infrastruktury nebo vozů. Praha 20:10 21. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snížení dotací na provoz připouští i Praha, která ale neomezí investice do plánovaných projektů jako je výstavba nových tramvajových tratí nebo metra D. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Jen ztráty na jízdném u městských dopravců se budou pohybovat kolem jedné miliardy a sto milionů korun, tvrdí výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků Martin Chval. Zároveň klesnou i platby za objednávky spojů od radnic. To může podle Chvala omezit investice dopravních podniků.

„Pokud nedostanou určité finance, tak se to projeví v investiční části hospodaření dopravního podniku. To znamená, že se přestanou kupovat dopravní prostředky, přestane se investovat do tratí a podobně.“

Přesnou výši celkových ztrát oslovené radnice zatím nemají a každé město bude výpadek peněz dopravců řešit jinak. Například Jihlava s dorovnáním ztráty městského dopravce počítá a investice do plánovaných projektů neomezí. Třeba v Ostravě ale město sníží platby za objednávky spojů o 7 procent.

„Dopravní podnik bude muset omezit některé činnosti, na která byl připravený, ale to se jedná zejména o snížení oprav. Došlo o snížení nákladů na dopravní cesty, ale nicméně jsme zpátky na původních nákladech, které jsme měli ve skutečnosti roku 2019,“ říká náměstek ostravského primátora z ODS Vladimír Cigánek.

Snížení dotací na provoz připouští i Praha, která ale podle náměstka primátora Adama Scheinherra z uskupení Praha Sobě neomezí investice do plánovaných projektů jako je výstavba nových tramvajových tratí nebo metra D. Jasno bude na konci roku.

„Uvidíme jak na konci roku dopadne a kolik budeme muset dofinancovat nebo naopak, podle toho jak se změní jízdy řády, třeba zbyde,“ upřesňuje Scheinherr.

Všichni oslovení zástupci měst ale ubezpečují, že dopravní podniky jsou schopny i nadále zajistit spoje podle platných jízdních řádů.