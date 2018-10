Cesta za vlastním bydlením je trnitá. Podle studie si na něj Češi šetří nejdéle z celé Evropy

Našetřit si na vlastní bydlení je běh na dlouhou trať. Podle poslední studie Deloitte Property Index 2018 dokonce musí Češi uběhnout nejdelší trať ze všech srovnávaných evropských zemí. Než si našetří na vlastní byt, potrvá to v průměru víc než 11 let, po které by ze svých platů neutratili ani jednu korunu. Dostupnost bydlení se tak podle studie ve srovnání s loňskem v Česku opět zhoršila. Praha 7:00 6. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstavba bytů v Praze (ilustrační foto). | Zdroj: Profimedia

Na byt o velikosti 70 metrů čtverečních by Češi podle studie společnosti Deloitte potřebovali 11,3 průměrných ročních platů. To je zhruba o půl roku víc než loni. Dostupnost bydlení se tak v Česku opět zhoršila.

„Souvisí to s tím, jak se vyvíjí rezidenční trh a ceny nemovitostí. V České republice patří mezi nejdůležitější faktory regulace ze strany států, poté relativně velká míra zdanění a prodlužující se délka schvalovacího procesu. Toto dohromady způsobuje, že se nedostává dostatek bytů na trh,“ vysvětlil pro Radiožurnál Petr Hána, senior manažer oddělení nemovitostí ze společnosti Deloitte.

Evropské srovnání

V porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie je na tom Česko velmi špatně. Česká dostupnost bydlení je už dokonce horší než ve Velké Británii, kde jsou nemovitosti stále nejdražší. Tamní obyvatelé na ně ale našetří za necelých 10 let.

O dva roky méně, tedy osm let, musí odkládat své průměrné příjmy třeba Francouzi. Naopak nejlepší dostupnost bydlení je podle průzkumu v Belgii, kde stačí průměrný příjem za necelé čtyři roky. Ještě doplním, že studie Deloitte Property Index 2018 porovnává trh ve čtrnácti evropských zemích.

Dostupnost vlastního bydlení v Evropě nekopíruje ceny nájemních bytů. V některých zemích ale obliba nájemního bydlení vítězí nad vlastnickým. Podle analytiků za to můžou mimo jiné rostoucí ceny nemovitostí nebo také to, že se mladí lidé častěji stěhují do metropolí za studiem nebo novou lukrativnější prací.

V některých městech se musí připravit na vysoké ceny nájemních bytů. Ty nejvyšší podle studie, platí lidé v centru Paříže - 26,5 eura za metr čtvereční, v přepočtu tedy 680 korun. Tedy téměř stejně jako v Londýně.

V Praze vyjde metr čtvereční v nájemním bytě na necelých 340 korun.

Nedosažitelné hypotéky pro mladé rodiny

Dostupnost bydlení, ať už svého nebo nájemního se ale bude zřejmě v Česku dál snižovat. A to i kvůli přísnějším pravidlům pro hypotéky, která doporučila Česká národní banka. Podle bank nově nedosáhne na úvěr pětina žadatelů.

Jaký plat musí mít na to, aby jim banky nově půjčily a zároveň na byt ve velkých městech měli dost peněz, vysvětlil hypoteční specialista ze společnosti Chytrý Honza, Daniel Horňák.

„Pokud se bavíme o třípokojovém bytě v Praze a jeho cena bude okolo šesti milionů, budu muset mít 20 procent vlastních zdrojů, abych dosáhl na zajímavý úvěr. Příjem, který budu potřebovat, bude kolem 45 tisíc korun měsíčně minimálně, což je pro mladou rodinu, kde může být jeden z rodičů na mateřské dovolené, nedosažitelný příjem.“

Navíc ceny nemovitostí dál rostou. Podle dat evropského statistického úřadu Eurostat od posledního čtvrtletí 2016 do konce třetího kvartálu 2017 v Česku rostly ceny nejrychleji ze všech zemí Unie. Ve druhém čtvrtletí domy a byty pak podražily o víc než 13 procent. V porovnání s průměrem Evropské unie byl tedy růst víc než trojnásobný.