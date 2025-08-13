Dotace často znamenají dluh. Politici ale vědí, že část společnosti je na to zvyklá, tvrdí Kovanda
Dotace hrají v ekonomice stále podstatnější roli a pomáhají třeba českým zemědělcům nebo sportu. V nějaké oblasti se dnes podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy dotýkají každého. „Já bych zrušil všechny dotace. Nemyslím si, že jakákoli dotace je principiálně správná,“ tvrdí pro Český rozhlas Plus. „Ukazuje se, že celá řada dotací je zbytečných. Ale co více, dotace často znamenají dluh.“
V Česku jsou dotace standardně financovány ze státního rozpočtu i evropských peněz, poukazuje ekonom s tím, že v hospodářství hrají stále podstatnější roli.
„Vznikl tady jakýsi návyk na peníze, které padají z nebes,“ všímá si. „Myslím, že to podporuje to, co někdo může označovat jako nárokovou společnost.“
Z peněz se dnes podle něj často vytrácí jejich reálná hodnota a vzniká tak dojem, že peníze vždy budou. Takový pocit pak ještě umocňuje dluh i možnost dotací. Pocit, že „peníze rostou na stromě“ mají i politici, pro které je krátkodobě výhodnější u dotací zůstat, a ne je seškrtávat, připouští Kovanda:
„Oni se bojí bouřících lidí v ulicí a ví, že podstatná část společnosti v rámci té nárokovosti už je dnes na dotace zvyklá. Ona z nich žije.“
Dilema politiků
Dotace se v nějaké oblasti dotýkají každého. I lidé, kteří by byli pro jejich zrušení, tak mohou později zjistit, že by to aspoň přechodně jejich životní úroveň negativně poznamenalo, soudí host Osobnosti Plus.
„Já bych zrušil všechny dotace. Nemyslím si, že jakákoli dotace je principiálně správná,“ je přesvědčený Kovanda. Zároveň uznává, že jako politik by při takovém rozhodování čelil dilematu:
„Vím, že dotace jsou dlouhodobě špatně. Ale krátkodobě za mnou přijde zemědělec a řekne: Ale podívejte, Němci, Poláci dostávají, takže vy nám zrušíte dotace a zabijete tím celé zemědělství – a v podstatě by měl pravdu.“
S blížícími se sněmovními volbami bude podle něj každá politická strana využívat situace, kdy je podstatná část společnosti nespokojená s inflací minulých let.
„Makroekonomická situace České republiky přitom není zdaleka tak zlá,“ ujišťuje. „Nicméně to neznamená usnout na vavřínech nebo slibovat nějaké pečené holuby, které budou létat do úst.“
Zároveň dodává, že si další zadlužování Česka nepřeje, byť se země ještě dál zadlužit může. „Myslím, že pokud bude vláda řízena ANO, bude zadlužování výraznější, než pokud zůstane u moci pětikoalice (po odchodu Pirátů čtyřkoalice složená ze Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, a Starostů, pozn. red.),“ uzavírá ekonom Kovanda.
„Nemyslím si, že ani v jednom z těch případů narazíme třeba na dluhovou brzdu 55 procent HDP,“ dodává.
Proč dotace nefungují? A najde podle něj jakákoliv vláda odvahu dotace omezovat? Poslechněte si celý pořad v audiu na začátku článku.