Miliardy pro podnikatele za covidu splnily účel. Někteří ale mohli mířit jen na dotace, míní kontroloři

Biden a McCarthy mají dohodu na zvýšení dluhového stropu USA. Schválit ji ještě musí parlament

Na limit 31,4 bilionu dolarů vláda narazila v lednu. Pokud by demokraté a republikáni nenašli shodu, hrozila by USA platební neschopnost 5. června, což by mělo dopady na celosvětové hospodářství.