Česko nestihne vyčerpat 14 miliard z evropských fondů. Mohou za to složité podmínky, tvrdí podnikatelé

14 miliard korun z evropských fondů, určených na zrychlení internetu na venkově, už Česko vyčerpat nestihne. Potvrdil to Hospodářským novinám nový ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner za ANO. Dotace měly přispět k rozšíření vysokorychlostního připojení i do méně osídlených oblastí. Provázely je ale administrativní chyby na ministerstvu a také nezájem poskytovatelů. Praha 13:38 9. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 14 miliard korun z evropských fondů, určených na zrychlení internetu na venkově, už Česko vyčerpat nestihne. (ilustrační foto) | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Resort sice chystá další výzvu, kterou hodlá spustit na jaře. Už teď je jisté - a ministerstvo to i přiznává - že do dvou let se většina dotovaných sítí postavit nestihne. O peníze si navíc řekly pouze tři firmy, ty dohromady žádají jen 50 milionů. Česko tak hledá další cesty, jak by mohlo vyhrazených 14 miliard do roku 2020 rozdat.

Přístup k internetu mají více než tři čtvrtiny domácností, přibývá uživatelů mobilního internetu Číst článek

Za nezájem poskytovatelů můžou hlavně složité podmínky pro čerpání peněz. Není ale zdaleka jisté, jestli se to změní.

„Na ministerstvu průmyslu a obchodu tento program řeší stále stejní úředníci, kteří už se nechali slyšet, že původní podmínky zásadně měnit nebudou,“ řekl Hospodářským novinám, které na čerpání evropských dotací upozornily, Jakub Rejzek z Výboru nezávislého ICT průmyslu. Ten hájí zájmy malých providerů.

Úřad by tak raději měl nabídnout peníze jen na stavbu menších sítí, u nichž je šance, že se stihnou postavit do dvou let.