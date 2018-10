Vozový park v Česku stárne. Vláda jej chce obnovit, chystá analýzu zdanění starých vozidel

Podle Svazu dovozců automobilů se v Česku průměrné stáří aut stále zvyšuje a blíží se hranici 15 let. Vláda se na rozdíl od jiných evropských zemí moc nesnaží lidi motivovat k tomu, aby víc kupovali nová auta, natož ta ekologická. Finanční podpora přitom existuje v Norsku i v Německu. Praha 16:15 29. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle dovozců se průměrné stáří aut v Česku blíží 15 letům | Zdroj: Mototechna Classic

Ještě v roce 2016 mělo ministerstvo průmyslu a obchodu ambici do dvou let předložit vládě návrh na nový způsob vyplácení tzv. šrotovného. Ve vysílání Radiožurnálu o tom mluvil tehdejší ministr Jan Mládek z ČSSD. „Tato věc by se měla diskutovat a do roku 2018 bychom měli přijít s návrhem,“ řekl.

Ministerstvo průmyslu ale s žádným návrhem na šrotovné nepřišlo. Německo mezitím stačilo v roce 2017 zavést šrotovné pro občany ve výši 2500 eur (zhruba 64 tisíc korun) na koupi nového automobilu a sešrotování nejméně devět let starého vozu.

V Česku existuje jen dotace od ministerstva životního prostředí, které přispívá na nákup elektromobilu, hybridu nebo auta na stlačený zemní plyn, a to krajům a obcím. Pro občany ale nic takového nechystá.

5,6 milionu aut v Česku

„U šrotovného je prokázáno, že se jedná především o nástroj na stimulaci poptávky po vozidlech, který je vhodný aplikovat v době hospodářské krize jako podporu automobilového průmyslu, nikoliv tedy v době hospodářského růstu, který nyní zažíváme v České republice. Ministerstvo v tuto chvíli nepřipravuje žádné takové opatření,“ vysvětlila pro Radiožurnál mluvčí resortu Petra Roubíčková.

Jenže i když se české ekonomice daří, podle analytika Radka Drába z poradenské společnosti PwC vláda v obnově vozového parku zaspala dobu.

Šrotovné už Čechům nepomůže. „Bohužel to stát před sebou tlačí. Velmi vysoké procento celkového vozového parku v Česku jsou vozidla starší 10 let a podstatnou část tvoří i vozidla starší 15 let. To jednorázová aktivita typu šrotovného nevyřeší,“ myslí si Dráb.

Statistiky Svazu dovozců automobilů ukazují, že v Česku jezdí přes 5,6 milionu vozidel. Podle Drába by už nepomohla ani jednorázová podpora ze strany automobilek. Jako je například nyní v Německu, kde automobilky Volkswagen i Škoda nabízejí finanční prémii v přepočtu téměř 260 tisíc korun za to, že si od nich lidé koupí nové auto a nechají sešrotovat staré dieselové vozidlo.

Česko teď zkouší obnovit vozový park cestou represe. A to tak, že například pracuje na analýze zdanění a zpoplatnění starých vozidel. Inspirovat se chtějí v zahraničí, dodává mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

„Cílem analýzy je poskytnout přehled o zdanění vozidel v zahraničí a posoudit jeho vliv na podobu vozového parku v daném státě. Na základě této analýzy budeme moci navrhnout konkrétní možnosti úpravy zpoplatnění vozidel v Česku s cílem zlepšit jak obnovu vozového parku, tak podpořit rozšíření nízkoemisních vozidel,“ sdělila mluvčí.

Potřeba motivace

Podle ministerstva dopravy by analýza mohla být hotová příští rok. Mluvčí resortu Lenka Rezková Radiožurnálu řekla, že k omlazení vozového parku v Česku přispěli například zpřísněním podmínek kontrol technického stavu vozidla.

„Od letošního října jsme zavedli sankce za nelegální stáčení tachometrů a zpřísnili jsme státní odborný dozor na STK, kde nově můžeme natáčet bez vědomí kontrolované osoby,“ popsala Rezková.

Analytik Radek Dráb ale upozorňuje, že by stát neměl omlazovat vozový park jen cestou sankcí: „Když si poté vyberu ekologičtější auto v jakékoli třídě, tak potom musím dostat nějaké zvýhodnění. Cesta represe není dostatečná. Je potřeba, aby to bylo vybalancováno i motivační složkou.“

Češi se dotací pro občany na nákup nového, ekologičtějšího vozidla asi jen tak nedočkají. Dokonce i majitelé elektromobilů se můžou radovat zatím jen z několika výhod. Třeba levného parkování na modrých zónách v Praze, za roční poplatek 100 korun nebo osvobození od silniční daně.