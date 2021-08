Stát podpoří dotačním programem malé obchůdky v obcích. Vyčlení na něj 200 milionů

Už týden můžou kraje žádat o finanční podporu pro své malé provozovatele s potravinami a smíšeným zbožím. Program Obchůdek 2021+ připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu, které chce malé provozovny na vesnicích a obcích podpořit do roku 2025 bezmála 200 miliony korun. Praha 10:03 12. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analýza realitní kanceláře Remax ukázala, že pokud je smíšené zboží v obcích nebo na vesnicích, roste s tím i cena nemovitostí. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

O dotaci na provoz malých prodejen mohou žádat kraje a mají čas až do 29. října, kdy tato výzva končí. Pro jeden malý obchůdek můžou od státu získat až sto tisíc korun za rok, celkem pro kraj jsou to až 3 miliony.

Zdražování v Česku zrychluje. ‚Příští dva roky půjdou ceny nahoru,‘ varuje prezident Svazu obchodu Prouza Číst článek

„Je na krajích, kdy připraví svoje programy pro venkovské prodejny s potravinami a smíšeným zbožím, kdy je vyhlásí a také to, zda k částce, kterou poskytne ministerstvo průmyslu a obchodu, přidají i finance ze svého rozpočtu. Pokud by částku na podporu venkovských prodejen navýšily, podpořilo by se jich tak samozřejmě více,“ říká mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

Resort průmyslu a obchodu plánuje vyhlašovat podobné výzvy i v následujících čtyřech letech a celkem tak chce venkovské koloniály podpořit částkou 195 milionů korun. Dotaci může provozovatel obchodu použít třeba na mzdy, nájem, vytápění, osvětlení, internet nebo třeba na náklady spojené s akceptací platebních karet.

Jednou z podmínek ale je, že obchod musí být otevřený minimálně pět dní v týdnu. V těch nejmenších obcích do 350 obyvatel stačí tři dny v týdnu. A právě v takových provozuje smíšená zboží na Plzeňsku i Josef Štícha.

„Obchod je otevřený někdy tři, jindy čtyři dny v týdnu. Průměrný nákup činí 120 korun a hlavně je počet nákupů velmi nízký. Někdy 15, jindy třeba až 25 nákupů, i přesto je však prodejna ve ztrátě,“ popisuje. Ztrátovost svých prodejen na nejmenších vesnicích tak pan Štícha dotuje z provozu smíšených zboží ve větších obcích.

Podpora obcí a krajů

Malé vesnické obchody a prodejny podporují i samotné kraje a obce. Snaží se tak zachovat občanskou vybavenost.

„Města a obce je mnohdy mají i ve svých prostorách nebo jim dávají snížené nájemné. A dokonce jsou i obce, které samy takový obchůdek provozují,“ vysvětluje výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Oproti minulému létu podražilo. Vyšší ceny se nejvíce projevily na dovolených nebo pohonných hmotách Číst článek

Podle Pavla Březiny, výkonného člena představenstva Asociace českého tradičního obchodu, je tak dotace pro malé obchůdky víc než potřebná.

„Program Obchůdek 2021+ je prvním zásadním krokem centrální úrovně, který pomůže zachránit prodejny v malých obcích. Tato podpora z ministerstva průmyslu a obchodu tak velmi často doplní už stávající podpory z krajské a obecní. Škoda jen, že malé prodejny nepodporují všechny kraje v České republice,“ říká.

Obchůdky centrem dění

Podle posledních dostupných dat společnosti Nielson zmizelo z trhu od roku 2008 do roku 2018 přes 3 200 malých vesnických obchůdků. Ty jsou však pro obce velmi důležité. Stávají se často pro starší obyvatele, kteří si nedojedou do vzdálenějších měst na nákupy, i centrem dění.

Navíc pokud není v obcích koloniál, nechtějí se do nich stěhovat ani mladší. Analýza realitní kanceláře Remax ukázala, že pokud je smíšené zboží v obcích nebo na vesnicích, roste s tím i cena nemovitostí - v tomto případě o pět procent.