Do lepšího zateplení domova zatím investovala necelá desetina Čechů. Ostatním může stát pomoct dotací

Do lepšího zateplení domova zatím investovala necelá desetina Čechů. Ukazují to data agentury PAQ Research pro Radiožurnál a projekt Česko 2022: Život k nezaplacení. Střechu nebo okna podle nich zateplily hlavně domácnosti s vyššími příjmy. Těm, kterým na takové úpravy nezbývají peníze, může pomoct stát. Jak na to, prozrazuje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Česko 2022: Život k nezaplacení Praha 16:37 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší efekt má zateplení fasády (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Vy pod sebou máte projekt, který se jmenuje Nová zelená úsporám Light. Co všechno v něm můžeme zafinancovat?

Projekt nabízí až 150 tisíc korun na zateplení střechy, nevytápěného prostoru nad vytápěným prostorem, výměnu oken, dveří, zateplení fasády. To znamená renovační opatření na stávajícím rodinném domě.

Jde jen o rodinné domy?

Ano, bytové domy mohou žádat v klasickém programu Nová zelená úsporám.

Největším strašákem pro lidi v Česku zůstává zdražování. Sílí ale obavy z jaderného útoku či havárie Číst článek

Máte vypočítané, jak moc může zateplení pomoct s úsporou energie?

Samozřejmě platí, že čím komplexnější a čím více opatření udělám, tím větší úsporu dosáhnu. Ale i dílčí opatření úsporu přinesou. Pokud vyměním okna, mohu se dostat k úspoře od 5-15 procent, pokud zateplím střechu, tak se můžu dostat k úspoře až 20 procent. Samozřejmě největší efekt má zateplení fasády, tam se mohu dostat až na 30 procent úspory.

Mluvil jste o 150 tisících, coby maximu příspěvku. Je to kombinace různých forem úspor, nebo je to jednorázový příspěvek?

Je to kombinace toho, co si přímo v daném objektu zvolí uživatel daného objektu. Může zkombinovat výměnu oken, může k tomu zkombinovat zateplení střechy, nevytápěného prostoru, podlahy. Zkrátka cokoliv, aby se vešel do 150 tisíc. Pokud má své vlastní prostředky, tak je může také použít.

Peníze i zálohově

Za jak dlouho lidé dostanou peníze na účet? Je to tak, že to musím nejdříve zafinancovat a pak požádám o dotaci?

Tento program je specifický v tom, že budeme od 9. ledna poskytovat peníze i zálohově, to znamená, že pokud si někdo požádá, žádost se schválí a do jednoho měsíce mu pošleme peníze na účet a on nám do 12 měsíců musí doložit realizaci.

Samozřejmě pokud někdo má naspořeno, už teď může opatření činit a zateplovat. Může se podívat na web novazelenausporam.cz, kde si najde veškeré návody, jak má co dělat.

Co všechno je potřeba udělat pro to, aby lidé dotaci získali? Je tam nějaká podmínka, že musím zateplovat nebo provádět realizaci přes nějaký schválený seznam firem?

Určitě není, my jsme se snažili program nastavit co možná nejjednodušeji. De facto jediné, co potřebujeme, je fotodokumentace před, v průběhu a po realizaci opatření a pak odborný posudek. To je dokumentace, která poslouží k tomu, aby se zvolila vhodná opatření.

Zpráva kontrolního úřadu: Energetické úspory u veřejných budov se nedaří tak rychle, jak by bylo třeba Číst článek

To, co je důležité říci: přímo v terénu fungují jak místní akční skupiny, tak energetičtí specialisté, sdružení v EKIS, a oni budou poskytovat a už poskytují maximální informační podporu zdarma. Jsou připraveni dohlížet i na realizaci, aby v tom domácnost nezůstala sama.

Tentokrát funguje i zálohové financování, znamená to, že peníze dostane žadatel, který má nějakou předschválenou žádost, na účet, nebo proplácíte faktury dodavatelům úsporných opatření?

Jsou dvě možnosti. Buď klasicky požádá po realizaci opatření a pošleme mu to ex post, nebo pokud si požádá na začátku, pošleme mu všechny peníze dopředu na účet a do 12 měsíců nám doloží realizaci.