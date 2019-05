Cestovní kanceláře: Nejoblíbenějšími místy pro letní dovolenou jsou Řecko, Turecko a Egypt

„Řecko zůstává, co se týče celkového objemu, nejoblíbenější destinací stejně jako loni a předloni. Týká se to velkých ostrovů, jako jsou Kréta, Rhodos a Kos, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi,“ řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Podle statistik agentury Invia vyrazí do Řecka 21 procent turistů. Průměrná cena řeckého zájezdu na osobu činí 16 000 korun.

„Největší nárůst až o desítky procent oproti loňsku má ale jednoznačně Turecko, které se dostalo na druhé místo,“ uvedl Bezděk. Připomněl, že rozlehlá Turecká riviéra poskytuje dostatek ubytovacích kapacit čtyř- a vícehvězdičkových hotelů s all inclusive službami.

Do zakavkazské Gruzie míří stále víc Čechů. Oceňují lyžování v krásné přírodě i památky Číst článek

Nejčastěji lidé podle agentury Invia zamíří do oblastí Alanya, Side či Kemer a průměrná cena tureckých zájezdů mírně přesahuje 17 000 korun. „Turci umí dovolenou udělat skvěle co do poměru cena výkon i šíře nabídky,“ dodal Bezděk.

V Egyptě patří k nejoblíbenějším letoviska Hurghada, Marsa Alam a Šarm aš-Šajch. U CK Fischer, kterou Invia.cz neprodává, je ale v žebříčku destinací na třetím místě Španělsko a Mallorca.

First minute sezona trvala do konce března. Za tu dobu například zákazníci Invia nakoupili 68 000 pobytů za 2,7 miliardy korun, nejvíce pobytů se prodalo 31. ledna. „Typickým rysem letošních dovolených je zaměření turistů na kvalitnější služby. Čeští turisté se nebojí investovat do vícehvězdičkových hotelů a výrazně narostl zájem o pětihvězdičkové hotely, 90 procent z cestovatelů si u nás zakoupilo zájezd s all inclusive službami,“ uvedl obchodní ředitel CK Exim Tours Petr Kostka.

‚Potkáte se s tučňáky i tuleni.‘ Cestovní kanceláře v Česku nabízí dovolenou na Antarktidě Číst článek

Podle marketingového ředitele CA Invia Daniela Blažka nedostatek zájezdů na letní sezonu není. „Doporučujeme ale zákazníkům, aby nečekali na poslední chvíli, protože určité omezení nabídky může nastat. V tuto chvíli nevíme, jak velké,“ řekl.

Cestovní kanceláře vzhledem k omezenější nabídce v letecké přepravě ale můžou podle Blažka ceny last minute zájezdů zvýšit. Letadla Boeing 737 MAX byla odstavena z bezpečnostních důvodů. Společnost Smartwings má ve své flotile sedm těchto letadel, v létě omezí kapacity svých letů o osm procent.