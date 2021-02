Češi jsou ve výhledu letních dovolených optimističtí. Cestovky už prodaly tisíce zájezdů

Navzdory pandemii koronaviru Češi nakupují letní zájezdy stejně jako v minulých letech. Cestovní kanceláře prodaly v předprodejích už tisíce dovolených, a to hlavně do Řecka, Egypta, Španělska nebo taky třeba do Turecka. Některé společnosti nabídky first minute zájezdů navíc prodloužily až do konce března. Klienty lákají na nejrůznější benefity: například bezplatné storno dovolené ještě pár dní před odletem nebo PCR testy zdarma. Praha 18:02 10. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní kanceláře prodaly v předprodejích už tisíce dovolených, a to hlavně do Řecka, Egypta, Španělska nebo Turecka (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na dovolenou v Řecku si 33letá Petra počká přesně rok. Loni si s rodinou koupili zájezd do Řecka, kvůli vládním restrikcím ale nikam neodletěli. Namísto vrácení peněz tehdy získali voucher, který jim letos vyprší.

„Vybrali jsme si destinaci stejnou, a to Řecko, ale ostrov jiný. Letíme na Kos, poletíme v červnu. Doufejme, že to letos teda vyjde,“ popisuje Radiožurnálu. „Cestovní kanceláří nám bylo sděleno, že kdyby nastala stejná situace, zavřely se hranice a my nemohli odletět, tak by nám měli do 14 dnů vrátit peníze.“

Stejně jako Petra letos využije svůj poukaz z loňska řada dalších klientů. Třeba společnost Blue Style loni vydala víc než 100 tisíc cestovních voucherů, zatímco Invia jich vystavila přes čtyři tisíce.

„Naše společnost prodala už tisíce zájezdů. Asi 20 procent zákazníků využívá k platbě zájezdů své vouchery z minulého roku,“ doplňuje mluvčí firmy Andrea Řezníčková. V případě Čedoku je to přibližně čtvrtina klientů.

Podle ankety společnosti Invia si teď Češi vybírají hlavně červencové pobyty. V předstihu si nakupují zájezdy nejčastěji lidé kolem čtyřicítky, zhruba třetinu klientů pak tvoří rodiny s dětmi. Včasným nákupem totiž lidé můžou využít benefity, které cestovní kanceláře nabízejí – třeba až 40procentní slevu z katalogové nabídky zájezdů.

Možnost bezplatné změny zájezdu a připojištění na covid-19 nabízí také cestovní kancelář Alexandria.

Většina cestovních kanceláří kvůli přetrvávajícím vládním omezením letos nastavila nové cestovní podmínky. Třeba Fischer umožňuje podle mluvčího Jana Bezděka bezplatné storno dovolené ještě pár dní před odjezdem.

„Klient platí jen jednu zálohu a zbytek zájezdu doplácí až 30 dnů před odletem. Navíc se může sám svobodně rozhodnout, jestli na dovolenou odjede a neriskuje tím, že by přišel o svoje peníze, protože se může v období 45 až 30 dní před odletem rozhodnout. Pokud odletět nechce, tak nemusí udávat žádné důvody a my mu peníze vrátíme zpátky,“ vysvětluje Bezděk.

Plné rezervace na léto

Oproti předchozím rokům se výběr destinace příliš neliší, vedou řecké ostrovy a taky turecká riviéra. „Na léto se nejvíc prodává Egypt, Turecko, Řecko, Tunisko, Španělsko. Do nabídky jsme zařadili i spoustu novinek jako Menorcu, Mallorcu, Ibizu, Santoriny a odlety z Pardubic,“ přidává mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Nejenom o letecké zájezdy je mezi Čechy zájem. Třeba společnost RegioJet letos znovu vypraví svoje vlaky do Chorvatska. Loni si tam jízdenky koupilo víc než 60 tisíc lidí.

„Už nějakou dobu jsme viděli velký zájem ze strany cestujících, kteří se ptali, jestli se loňský provoz bude letos opakovat. De facto jsme čekali, až se dokončí jednání s Chorvatskou stranou. Plánujeme zahájit předprodej jízdenek přibližně v polovině února,“ říká mluvčí RegioJet Aleš Ondrůj.

Zájem směrem k létu hlásí i čeští ubytovatelé, hlavně malí soukromníci. Někteří mají na letní prázdniny už teď plné rezervační systémy. Lidé zkrátka doufají, že se vládní omezení zmírní a možnost ubytování nebude platit jen pro pracovní cesty tak, jako tomu je v současnosti.