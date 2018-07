Dovolenou na dluh si vzal každý desátý Čech. Půjček ale ubývá, lidé si raději našetří

Češi si dopřávají dražší dovolené. Podle Asociace cestovních kanceláří lidé investují do kvalitnějšího ubytování, častěji vyhledávají all inclusive programy a někteří si připlatí i za větší komfort v letadle. Ne všichni ale dovolenou financují ze svých úspor. Každý desátý si už někdy v minulosti na cesty půjčil. Ukázal to průzkum společnosti KRUK, která spravuje pohledávky finančních domů. Praha 7:30 19. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Dan Gold | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Třicetiletá Zuzana z Prahy ráda cestuje. Svoje úspory tak často vkládá do nákupu zahraničních dovolených. Ještě před pár lety si ale zájezd nemohla finančně dovolit, proto si na něj půjčila.

„V době, kdy jsem ještě neměla našetřené žádné peníze, tak jsem si půjčila na svoji první dovolenou u moře. Do Chorvatska jsme jeli s kamarády. Brala jsem si kreditní kartu u své banky na 10 tisíc korun s tím, že jsem to splácela plus mínus pět let,“ říká Radiožurnálu Zuzana.

Nejčastěji si půjčují deset tisíc

Pokud si Češi na dovolenou půjčují, jde hlavně o částky kolem 10 000 korun, potvrzuje mluvčí společnosti KRUK Jana Žaludová.

„Na dovolenou si půjčují podobnou měrou muži i ženy. Z geografického hlediska si nejčastěji půjčují obyvatelé Královéhradeckého kraje, kde si tento typ úvěru již někdy vzal téměř každý pátý respondent. Velkou výjimkou jsou půjčky na dovolenou mezi obyvateli Plzeňského kraje, kde si na dovolenou nikdy nepůjčilo přes 96 procent dotazovaných.“

Obecně nabídek úvěrových společností využívají hlavně rodiny s dětmi. „Většinou se jedná o rodinné zájezdy, rodinnou dovolenou. Zdá se, že je určitá část populace, která nedá peníze na rodinnou dovolenou dohromady anebo se rozhoduje, zda ty peníze, které má, vezmou na dovolenou nebo na něco jiného,“ popisuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

„Nejčastěji jsou to destinace ve Středomoří a severní Africe. Většinou je to na rodinu kolem 30 tisíc korun, popřípadě na osobu kolem 12 tisíc korun,“ dodává Papež.

Na nákup si lidé častěji našetří

S půjčkami jsou přesto lidé opatrnější než dřív. To potvrzuje například cestovní kancelář Blue Style, která lidem nabízí nákup dovolené na splátky.

„Každou sezónu evidujeme maximálně několik desítek klientů, kteří tuto službu využijí. Představují pouhou jednu desetinu procenta všech prodaných zájezdů. Jejich počet navíc rok od roku klesá. Drtivá většina lidí si na dovolenou nejdříve našetří a teprve potom ji realizují. Zároveň se lidé naučili využívat výhod first minute, které jim přináší výrazné cenové zvýhodnění a taky rozložení plateb,“ říká mluvčí společnosti Václav Nekvapil.

Řada cestovních kanceláří má ve svojí nabídce splátkový prodej bez navýšení. Pokud tedy lidé smlouvu o půjčce uzavřou, nepřeplatí ani korunu navíc. Žádná z cestovních kanceláří ale neposkytuje úvěry napřímo, dodává mluvčí společnosti Student Agency Alžběta Nečasová.

„Dovolenou na splátky si u nás klient koupit může, s vyřízením úvěru mu ale nepomůžeme. Nemáme na to totiž koncesi. Proto si klient musí o úvěr zažádat sám přímo u poskytovatele půjčky.“

Mezi poskytovateli půjček jsou ale i podvodné firmy. Lidé by si proto měli vždy prověřit, s jakou firmou smlouvu uzavírají.

Pozor na podvodníky

Podle právníka Lukáše Zeleného ze spotřebitelského poradny Dtest se některé úvěrové firmy například snaží obejít zákon na ochranu spotřebitele.

„Žádají, aby člověk vyplnil identifikační číslo a bral si vlastně úvěr pro podnikatele. No a pak není chráněn zákonem tak, jako běžný spotřebitel. Může se snadno dostat do situace, že si půjčí 10 tisíc a pak je po něm v exekučním řízení vymáháno až 100 tisíc korun.“

Podle Zeleného by se lidé měli půjčkám na dovolenou úplně vyhnout. Pokud se přesto pro úvěr rozhodnou, měli by si zkontrolovat například výši úroků, možnost splacení předem a sankce za prodlení.