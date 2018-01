Obliba first minute dovolených roste. 'Očekáváme zájem až milionu lidí,' říká Asociace cestovních kanceláří

Třetina všech letních dovolených se prodá do konce března. Odhaduje to Asoaciace cestovních kanceláří. Až jeden milion lidí by si podle ní mohlo pořídit zájezd v systému tzv. first minute, tedy s několika měsíčním předstihem a za výhodné ceny. O podobné zájezdy je podle asociace stále větší zájem. Její mluvčí Jan Papež uvedl, že first minute zájezdy nabízí cestovní kanceláře zhruba od listopadu.

