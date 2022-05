V Česku se objevují podvodní prodejci zájezdů. Dovolené nabízí i přes pochybné internetové aukce

Chtěli odletět na vysněnou exotickou dovolenou, nakonec ale přišli o zájezd i peníze. Stali se totiž obětí podvodu. Stovky takových případů teď eviduje Asociace cestovních kanceláří. Podle ní se na trhu objevují ilegální prodejci zájezdů, kterým chybí pojištění nebo koncese. Zneužívají tak situace, kdy zájem o cestování před hlavní sezonou skokově roste. Asociace proto upozorňuje na to, aby lidé nakupovali zájezdy jen u prověřených společností. Praha 22:38 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří Češi se nechávají zlákat pochybnými internetovými aukcemi (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vydražil jsem zájezd do Mexika za 37 100 a Malajsie za 38 500. Do Mexika jsem odletěl, ale další zájezdy bohužel neproběhly vůbec, protože cestovka vůbec neodpovídá na moje e-maily,“ vypráví Ivan ve vysílání Radiožurnálu svou zkušenost s internetovou aukcí zájezdů.

Cestovní agentura, na kterou narazil na sociální síti, měla zpočátku dobré recenze. Po čase ale přestala s klienty komunikovat a zájezdy nezprostředkovala. Ivan tak přišel o 80 tisíc korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Česku se objevují podvodní prodejci zájezdů. Téma pro Zuzanu Švejdovou

Podobný scénář popisuje i Lenka, kterou zlákala na první pohled výhodná cena exotického zájezdu. Přihazováním v dražbě vyhrála cestu do Dominikánské republiky včetně ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive.

„Pracovníci této agentury nám pár dní před odletem nebyli schopní říct, v kolik vůbec letíme. Když už jsem opravdu chtěla vědět, přes jaké země poletíme, kde budeme přestupovat, tak mi paní řekla, že stále neví,“ popisuje.

Svoji špatnou zkušenost s cestovní agenturou sdílela Lenka taky s ostatními klienty. Jen na facebookových stránkách má tato skupina 1500 členů. A většina z nich přišla o peníze.

Tři čtvrtě kilometru v oblacích. Na Dolní Moravě otevírá nejdelší visutá lávka na světě Číst článek

„Spoustu lidí mi psalo, že buď také neodletěli, anebo se dostali do země, kde měli mít přestup, ale dál do cílové země už neměli platné letenky. I se mi ozývali lidé, kterým tato agentura dlužila třeba i půl milionu korun,“ dodává.

Podle Asociace cestovních kanceláří jde o stovky klientů, kteří se zúčastnili aukcí zájezdů, ale nikam neodletěli. Podobných případů, kdy obchodníci podnikají ilegálně nebo na hraně zákona, v Česku přibývá.

„Takových příběhů je stále víc. Setkáváme se s nimi docela často. Někdy je to záležitost opravdu podvodného prodeje a někdy je to záležitost, kdy někdo pořádá zájezd a nemá k tomu koncesi. Pak jsou určité spolky, které vznikají právě za účelem obejití zákona a které nenesou žádnou odpovědnost za služby, které vám slíbí,“ vysvětluje místopředseda Asociace Jan Papež.

Jak poznat podvodníka?

Na trhu podle něj fungují i cestovní agentury, které samy pořádají zájezdy. Jenže to zákon nepovoluje. Cestovní agentury totiž můžou figurovat jen jako přeprodejci zájezdů cestovních kanceláří, které mají pojistku. Jan Papež pak upozorňuje na podezřelé jednání některých prodejců zájezdů, které klientům může naznačit nelegální praktiky.

„Ať už je to třeba to, že někdo chce 100 procent peněz dopředu, že nedává žádné potvrzení o penězích nebo že vám dá účet v zahraničí, na který máte zaplatit. Nebo že je ta cena velmi odlišná od běžné ceny, která je na trhu. To znamená, že pokud vám někdo nabízí 60procentní slevu, tak je to podezřelá záležitost,“ vyjmenovává.

Pokud se lidé stanou obětí podvodného prodeje zájezdu, můžou se obrátit na Asociaci cestovních kanceláří, Českou obchodní inspekci nebo přímo na policii.

Právě teď je zájem Čechů o zájezdy směrem k letní sezóně enormní. Předprodeje trhají podle některých cestovních kanceláří rekordy. Jen třeba společnost Fischer hlásí oproti loňsku několikanásobně vyšší zájem. Stejně tak Invia, které se prodeje meziročně zvedly zhruba o 300 procent.