Méně destinací, změna termínu i vyšší ceny. Odstavené boeingy ovlivňují letní dovolené

Nabídka last minute zájezdů bude letos výrazně menší. Některé cestovní kanceláře hlásí oproti minulé sezóně až čtvrtinový pokles. A to hlavně u Řecka nebo Itálie. Můžou za to zejména problémy s letouny Boeing 737 MAX a jejich odstavení. Podle Asociace cestovních kanceláří se kvůli výpadku letadel měnila místa odletů a některým klientům se posunuly taky termíny dovolených. Měnily se také ceny letních zájezdů. Podrobnosti zjišťoval Radiožurnál. Praha 8:04 21. května 2019

„Když se podíváme do loňského katalogu, konkrétně východní Kréta, Řecko - s cenou od 15 200 korun a v letošní nabídce na léto 2019 stejný hotel a cena od 15 490 korun,“ uvedla pro Radiožurnál Hana Součková, mluvčí cestovní kanceláře ČEDOK.

Rozdíl bezmála 300 korun. Řádově o stokoruny letos zdražily hlavně zájezdy v té nejnižší kategorii. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže jde především o dovolené v Itálii a Řecku.

„Někde o devět procent zvedli ceny hoteliéři. Ty nejlevnější zájezdy jsou kolem 12 tisíc korun na týdenní pobyt letecký, kde se ten zájezd mohl zdražit o 400 korun proti loňské sezóně. Koruna je taky trochu nestabilní - to znamená, že my musíme počítat taky s nějakými kurzovými riziky,“ dodal Papež.

Jsou ale i místa, kde lidé letos ušetří. Příkladem je Španělsko. Někteří tamní hoteliéři totiž zlevnili ubytování. Chtějí tak konkurovat Turecku, které je jednoznačně letošním hitem, jak dodává mluvčí společnosti Fischer Jan Bezděk.

„Teď v nejbližších červnových termínech může týdenní pobyt v některých hotelech třeba na Ibize nebo Malorce vyjít o 10 až 15 procent laciněji než v loňské sezóně - to znamená o dva až tři tisíce korun,“ řekl Bezděk.

Uzemněné boeingy

Čekat s nákupem dovolené na poslední chvíli se lidem letos nemusí vyplatit. Last minute zájezdů totiž bude mnohem méně než loni a budou taky za vyšší ceny, dodává Hana Součková.

„Nabídka last minute zájezdů bude o 20 až 25 procent nižší. Roli zde hrají dva faktory - jsou to jednak vyšší předprodeje a jednak i částečné snížení kapacity v souvislosti s uzemněním Boeingů,“ doplňuje Součková.

Největší tuzemský letecký dopravce SmartWings původně počítal s tím, že už v létě bude provozovat 16 letadel Boeing 737 MAX. Jenže ta mají zákaz létat. Výpadek letadel tak pocítí klienti. Těm se v řadě případů posunuly termíny zájezdů. A to i o několik dní. Často si museli taky vybrat úplně novou destinaci, dodává Jan Papež.

„Týká se to například Kapverd a některých letů na Kanárské ostrovy, kde se snížila kapacita radikálněji. To znamená, že místo tří letů na Kapverdy týdně zbyl jeden nebo dva. Tam dopadli klienti nejhůř. Zrušila se Dubaj. Takže se spíš rušily lety, které byly do vzdálenějších destinací,“ vysvětlil Papež.

S Boeingy 737 MAX nepočítá do podzimu ani český letový řád. O budoucnosti letounů by mohlo být jasněji už tento týden. Americký Federální úřad pro letectví má totiž vydat zprávu o hodnocení úprav softwaru těchto letadel.