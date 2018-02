Dovoz masa ze zahraničí do Česka loni rekordně vzrostl

Do Česka se v loňském roce dovezl rekordní objem masa, a to celkem za 28 miliard korun. Je to čtyřikrát víc, než se do tuzemska dodalo v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Upozornil na to Zemědělský svaz s odkazem na data Českého statistického úřadu.

Praha 16:08 11. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít