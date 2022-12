Stop pro ruskou ropu. Začíná platit unijní omezení dovozu, výjimku má ropovod Družba a střední Evropa

Evropská unie od pondělí omezuje dovoz, nákup nebo přepravu ruské ropy. Netýká se to ale ropovodu Družba, který zásobuje mimo jiné i Česko. Spolu se Slovenskem a Maďarskem si totiž vyjednalo výjimku. Evropská rada ale očekává, že i tak by se měl dovoz ruské ropy do unijní sedmadvacítky snížit o 90 procent.

