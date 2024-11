Dovoz ruského plynu do Česka výrazně vzrostl. Většina ho proudí přes Slovensko a je levnější než alternativy

Dovoz plynu z Ruska do Česka v posledních týdnech výrazně vzrostl. Zatímco po převážnou část letošního roku většina plynu do Česka přitekla z Německa, v listopadu tvoří více než 95 procent dodávek plyn, který přitekl ze Slovenska. Tímto směrem přitom podle odborníků proudí především ruský plyn. Vyplývá to z přepravních statistik společnosti Net4Gas. Praha 12:40 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dovoz plynu z Ruska do Česka v posledních týdnech výrazně vzrostl. Zatímco po převážnou část letošního roku většina plynu do Česka přitekla z Německa, v listopadu tvoří více než 95 procent dodávek plyn, který přitekl ze Slovenska (ilustrační foto) | Foto: Lisi Niesner

Podle analytiků je hlavním důvodem současného trendu nižší cena ruského plynu na trhu, dovoz přes Německo prodražují přepravní poplatky. Na vyjádření ministerstva průmyslu se čeká.

Dodávky plynu z Ruska do Česka začaly podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) výrazně klesat po zahájení ruské invaze na Ukrajině, po většinu loňského roku byly téměř na nule. Od loňského podzimu však podle dat začal podíl ruského plynu opět postupně stoupat. Stále však byl jeho podíl menšinový.

Letošní podíl přepravy z jednotlivých zdrojů se podle statistik Net4Gas celkem pravidelně den co den mění. V souhrnu však za většinu letošního roku platí poměr 55 procent dodávek plynu z Německa a asi 45 procent ze Slovenska. V listopadu jsou však čísla dodávek úplně odlišná. Podíl plynu, který přitekl ze Slovenska, tvoří více než 95 procent dodávek.

Například v pondělí přes Lanžhot, což je hlavní propojovací bod na hranicích se Slovenskem, přiteklo přes 151 gigawatthodin plynu, zatímco přes propojovací bod Brandov na severozápadě republiky jen něco málo přes pět gigawatthodin plynu. „V posledních týdnech jsme zaznamenali nárůst podílu dodávek plynu přes Slovensko, zatímco dodávky přes Německo klesly,“ potvrdil mluvčí Net4Gas Vojtěch Meravý.

Upozornil, že společnost se jako provozovatel přepravní soustavy nezabývá obchodováním s plynem a nemá tak vliv na to, odkud a kým je plyn do země dodáván. Nemůže tak ani potvrdit, že plyn ze Slovenska je čistě ruský. V minulosti však už tuzemské úřady opakovaně připouštěly, že ze slovenské strany teče převážně plyn z Ruska. To potvrzují i odborníci.

„Přestože původ plynu nelze jednoznačně určit, tak s velkou mírou jistoty se dá předpokládat, že se jedná o plyn ruský,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Jako hlavní tranzitní zemi pro ruský plyn označila Slovensko také Barbora Formánková z EFG.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda pak připomněl, že od října může přes Lanžhot téct také plyn z Alžírska, jehož dodávky si nedávno zajistil ČEZ, jeho podíl na dodávkách přes Slovensko však bude výrazně menšinový. Kovanda navíc připomněl, že většina dovezeného plynu v tuzemsku zůstává, nelze tak ani tvrdit, že by plyn z východu Českem jen protékal.

Hlavním důvodem pro tak výrazný nárůst dodávek plynu je podle analytiků jeho cenová výhodnost. „Ruský plyn je levnější než alternativní zdroje. Jedním z hlavních důvodů jsou přepravní poplatky Německa. Ten v současnosti dosahuje na 2,5 eura za megawatthodinu. V mezinárodním obchodě s plynem se nehraje na ideály. Rozhoduje tvrdý byznys,“ uvedl Tyleček. Upozornil, že na ruský plyn nejsou uvaleny žádné sankce, takže postup obchodníků je legální. Podle Formánkové sice mají evropské země dostatečné zásoby plynu na zimu, v současné době však na trhu vítězí cena.