Dvě sazby DPH místo tří, vyšší daň na tabák a alkohol. Většinu opatření ale tvoří úspory, říká premiér

Vláda navrhuje, aby daň z přidané hodnoty nově měla pouze dvě sazby, namísto současných tří. Plánuje také více zdanit alkohol či tabák, naopak zlevnit by měly potraviny, bydlení či léky. V úvodní řeči při představování vládního konsolidačního balíčku pak premiér Petr Fiala (ODS) upozornil, že ačkoliv se některé daně zvýší, kabinet se chce soustředit na to, aby dopady na občany byly co nejnižší.

