Plošné snížení DPH na potraviny zaplatí naše děti, varuje poslanec Smetana

Ceny potravin stoupají a stále více českých domácností na nich šetří. Potravináři i zástupci obchodníků proto tlačí vládu ke snížení DPH na potraviny. Přinesl by ale tento krok efekt pro spotřebitele? Poslanec Patrik Nacher (ANO) věří, že ano. Karel Smetana (KDU-ČSL) varuje před dalším rozpočtovým dluhem, který by opatření přineslo. Praha 0:10 23. června 2022

„My snížení DPH na potraviny navrhujeme od začátku. Je potřeba, aby toto opatření bylo rychlé a efektivní,“ uvádí v Pro a proti předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Nacher.

Místopředseda sněmovního zemědělského výboru Smetana se obává, že by se snížení DPH na potraviny vůbec nemuselo na spotřebitelských cenách projevit. „Byl by to jen drahý krok, který by zatížil rozpočet 15 miliardami korun, a ve výsledku by to nemuselo mít výsledek.“

„Můžeme to vidět na příkladu Polska, kde se zrušení DPH na potraviny projevilo v prvních fázích, ale od 1. srpna země od tohoto opatření ustupuje,“ argumentuje neúspěchem u našich sousedů lidovec.

„Je potřeba udělat rázné opatření a včas.“ Patrik Nacher

Důvody, proč Polsko od svého opatření ustupuje, neznáme, upozorňuje Nacher. „Nešlo by navíc o snížení navždy, ale jen aby se zamezilo šokovým skokům v desítkách procent, což není přirozený vývoj ekonomiky.“

„Snížit DPH by také mohlo ty, kteří své náklady omezují, zase motivovat k jejich navýšení a může se zase více utrácet,“ soudí politik ANO.

„Vláda je pro cílená opatření, která pomáhají těm nejslabším.“ Karel Smetana

Ceny v Polsku ale opět rostou, bez ohledu na výši DPH, namítá Smetana. „Takže peníze nezůstaly u spotřebitele, proto je vláda pro cílená opatření, která pomáhají těm nejslabším. K plošným opatřením těm, kteří pomoc nepotřebují, se nekloníme.“

Současná situace ale není normální, zdůrazňuje Nacher. „Musíme proto udělat opatření, která ekonomicky pomohou lidem a také jim dají signál, že vláda něco dělá, což do budoucna může utlumit inflační očekávání.“

U pohonných hmot to nepomohlo

„Snížení DPH jsme si vyzkoušeli na pohonných hmotách a projevilo se to na cenách? Ne, jsou ještě vyšší. Také v Německu se v roce 2020 odpuštění DPH na pohonné hmoty projevilo jen z jedné třetiny. Pomáhejme proto potřebným a nedělejme drahé a nezodpovědné kroky, které zaplatí naše děti,“ vyzývá lidovec.

Podle poslance ANO vláda rozhodla o snížení DPH na pohonné hmoty pozdě a snížila daň málo, proto nepřineslo výsledek. „Je potřeba udělat rázné opatření a včas,“ žádá v případě potravin Patrik Nacher.

„Část zvýšení cen potravin je vyvolána uměle. Mouka byla vyrobena z obilí loni za levné ceny, takže tam nevidím důvod k tak velkému navýšení. Ale zákon o významné tržní síle nám po rocích vybržďování opozicí umožní sledovat, jestli nedochází k nekalostem při rozdělování marží,“ slibuje Karel Smetana (KDU-ČSL).

