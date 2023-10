Potraviny by mohly zlevnit, sníží se jim DPH. Nápoje poskočí do vyšší sazby, to platí i pro alkohol a nikotin

Od konsolidačního balíčku, který schválila Sněmovna, si vláda slibuje snížení schodku skoro o sto miliard korun. Změnila kvůli tomu i sazby DPH. Potraviny by tak mohly od příštího roku mírně zlevnit, věří vláda, která snížila jejich DPH o tři procentní body. Zdaněné tak budou 12 procenty místo dosavadními patnácti. Jenže například ceny nápojů by mohly vzrůst, u nich se DPH zvýší na 21 procent, posunou se tedy do takzvané základní sazby. Seriál Konsolidační balíček Praha 7:32 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U potravin klesne DPH ze současných 15 na 12 procent (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dosud byly v Česku tři sazby DPH – 21 procent, 15 a 10. Od ledna základní jednadvacetiprocentní sazba zůstane. Dvě snížené se sloučí do jedné, která má nově činit 12 procent.

DPH klesne u potravin ze současných 15 na 12 procent. Točené pivo a balené nealkoholické nápoje se naopak přesunou do základní 21procentní sazby

Česko se tak dostane mezi menšinu zemí Evropské unie, které mají jen jednu sníženou sazbu. V základní sazbě DPH se řadí Česko do unijního středu.

U potravin tak klesne DPH ze současných 15 na 12 procent.

Co podraží? Nápoje i služby

Točené pivo a balené nealkoholické nápoje se naopak přesunou do základní jednadvacetiprocentní sazby. A to včetně minerální a kojenecké vody. Kromě opozice to vadí i Potravinářské komoře.

„Kojenecká voda je nezbytná pro řadu zejména mladých domácností, z kohoutku nepoteče. Minerální voda má jednoznačně prokázané zdravotní blahodárné účinky,“ tvrdí prezidentka komory Dana Večeřová.

Další z položek, které kvůli přesunu do vyšší sazby DPH nejspíš podraží, patří kadeřnické a holičské služby, opravy obuvi i kol, úklidové práce, palivové dřevo a řezané květiny.

V základní sazbě DPH stále zůstávají dětské pleny a menstruační pomůcky.

Co může zdražit

Zdravotnické pomůcky budou po změnách ve snížené dvanáctiprocentní sazbě, stejně jako léky. Jenže i tak je to posun směrem nahoru, dosud byly v nejnižší desetiprocentní sazbě.

To stejné se týká vodného, stočného a centrálního tepla. I tam DPH oproti současnosti o dva procentní body vzroste.

Také alkohol může od příštího roku zdražit. Daň z lihu totiž v příštích dvou letech vzroste o deset procent. Vyšší zdanění čeká i elektronické cigarety a nikotinové sáčky.