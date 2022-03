Drábová: Dostavba Dukovan je investice až na 80 let. Nahradit uhlí nebude rychlé a snadné

O stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany se ucházejí společnosti z Francie, USA a Jižní Korey. Vítěz tendru by měl být znám do konce roku 2024. „Je to investice na nejméně 60, spíše 80 let, Česko bude mít z nového jaderného bloku spolehlivých 10 % své spotřeby elektřiny. Úkolem státního úřadu pro jadernou bezpečnost je garantovat, že nový zdroj bude bezpečný, s úrovní bezpečnosti odpovídající nejlepší světové praxi,“ říká Dana Drábová. Praha 19:26 17. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Energetický gigant ČEZ vyhlásil tendr na dostavbu Dukovan ve čtvrtek. Vítěz by měl být znám do konce roku 2024, samotný blok by měl být zkušebně spuštěn v roce 2036.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stále platí, že jaderné elektrárny na Ukrajině nejsou poškozené, ujišťuje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

„Úkolem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je garantovat, že nový zdroj bude bezpečný, s úrovní bezpečnosti odpovídající nejlepší světové praxi,“ řekla Radiožurnálu Dana Drábová.

Dřívějšímu vyhlášení výběrového řízení podle ní bránila absence politické dohody na jeho podobě z hlediska financování a možných uchazečů.

Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je přesvědčena, že se dostavba Dukovan stále vyplatí. „Je to investice na nejméně 60, spíše 80 let, Česko bude mít z nového jaderného bloku spolehlivých 10 % své spotřeby elektřiny,“ řekla Radiožurnálu.

Dodala však, že se mimo jádro mají rozvíjet i obnovitelné zdroje. I tak však nebude zdrojů dostatek z důvodu výpadku zemního plynu a nahrazení uhlí.

„Nemá to rychlé a snadné řešení. Jádro je část řešení. Není univerzální, ale nevidím, jak bychom se bez něj dokázali obejít.“

Celé Ranní Interview najdete v audiozáznamu.