Zemědělci omezili používání průmyslových hnojiv. Jsou drahá a navíc je jich na trhu nedostatek

Jen 23 procent zemědělců v Česku má podle průzkumu Agrární komory na letošek dostatek průmyslových hnojiv. Na trhu je jich kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu méně než v letech minulých. S tím souvisí i prudký nárůst cen dusíkatých minerálních hnojiv v tomto roce. České Budějovice 18:51 18. května 2022

„Tady v našem skladu máme poslední zbytek ledku, který teď aplikujeme ke kukuřici. Tím v podstatě letos s aplikací hnojiv na pole končíme,“ ukazuje zbytek průmyslových hnojiv ve skladu Zemědělského družstva Brloh předseda Václav Jungwirth.

Jak nedostatek průmyslových hnojiv dopadá na zemědělce, zajímalo Jitku Cibulovou Vokatou

V předcházejících letech byl sklad daleko více zaplněn. „V minulých letech jsme už touto dobou kupovali hnojiva pro zakládání nových úrod, protože cenová relace byla asi nejvýhodnější. V současné době je situace jiná. Něco se nám podařilo zajistit, ale bohužel musíme také koukat na ceny, protože ty vzrostly a v podstatě si to nemůžeme dovolit,“ popisuje Václav Jungwirth.

Podle ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hany Šťastné vzrostla cena průmyslových hnojiv až pětinásobně. Důvodů je několik. „Hlavní světová produkce se odehrává na území Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Na Ukrajině je válečný konflikt, na Bělorusko a Rusko jsou uvaleny sankce. Minerální hnojiva se vyrábí především ze zemního plynu, který také velmi zdražil, až se těm producentům výroba nevyplácí a buď ji omezili, nebo úplně zastavili,“ vysvětluje.

Zhruba čtvrtinu dusíkatých hnojiv je možné nahradit biomasou. Úbytek průmyslových hnojiv se podle zemědělce Václava Jungwirtha i tak může odrazit na výnosech. „Bez hnojiv by dneska výroba byla možná poloviční. My jsme šli zhruba na osmdesát procent množství hnojiv oproti tomu, co jsme používali v minulosti. To se může nějakým způsobem ještě vykompenzovat z půdní zásoby, ale dlouhodobě to bude znamenat snižování výnosů,“ uvádí.

Dostatek srážek může nižší přísun dusíkatých hnojiv půdě částečně vykompenzovat. V období sucha se ale šetření hnojivy na úrodě víc projeví.