Drahé ceny energií nutí seniory brát si zpětné hypotéky. Česká národní banka upozorňuje na rizika

Zájem o takzvané zpětné hypotéky mezi seniory roste. Důvodem jsou hlavně drahé energie. Princip zpětné hypotéky spočívá v tom, že senioři zastaví svou nemovitost a půjčí si peníze – ty si vyberou buď najednou, nebo je dostávají v měsíčních splátkách. V bytě nebo domě bydlí dál. Praha 10:34 9. února 2023

„Mám je na knížce, něco na spořicím účtu, něco málo na běžným. Když to řeknu ve zkratce, nemusím v krámě přemýšlet, jestli si koupím 20 deka šunky, která stojí deset korun, nebo která stojí 26 korun. Můžu si koupit něco kvalitnějšího,“ popisoval před časem Jaroslav Kužela, jeden z prvních klientů společnosti Finemo.cz.



Zájem o zpětné hypotéky mezi seniory roste. Téma pro Barboru Kladivovou

Ta jako jediná v Česku poskytuje od září 2015 zpětné hypotéky. Licenci pro poskytování nebankovních půjček získala od České národní banky v roce 2018.

Princip reverzní hypotéky vysvětluje zakladatel společnosti Jiří Vránek:

„My nemovitost vezmeme do zástavy, jako to dělají banky, když poskytují hypoteční úvěry. My ji nevlastníme, nadále ji vlastní senior. My mu půjčujeme peníze, čili je to úvěr zajištěný nemovitostí. Ten nejzazší termín, kdy se ta zpětná hypotéka musí splatit, je v případě úmrtí seniora.“

Hypotéku pak musí splatit dědicové, kteří nemovitost získají. Případně můžou dům nebo byt prodat.

Náklady a dědictví

Podle České národní banky se počet stížností na zpětnou hypotéku pohybuje v řádu jednotek. I přesto ale centrální banka upozorňuje na možná rizika, říká její mluvčí Petra Vlčková:

„Spotřebitelé by také měli vzít v úvahu to, že budou i nadále vlastníky nemovitosti, a proto o ni budou muset nadále pečovat a platit s tím související náklady.“

Důležité je například uvážit konkrétní způsob splacení jistiny, úroků a dalších úplat, tedy kdy a v jaké výši bude nutné úvěr splatit. Taktéž je zásadní, kdo bude muset úvěr splatit. To znamená, jestli může být ke splacení spotřebitel vyzván ještě v průběhu života, anebo jestli budou ke splacení povinni jeho dědicové.

Podle prezidenta Notářské komory Radima Neubauera si každý se svým majetkem může nakládat, jak chce. Doporučuje ale velmi důkladně číst smlouvy.

„U zpětných hypoték, stejně jako při posuzování výhodnosti jakékoliv jiné smlouvy doporučuji velmi důkladně zvážit její důsledky. A když si někdo nebude jistý, doporučuji poradit se s odborníkem, který má oprávnění poskytovat právní služby,“ říká.

700 seniorů

Věk klientů, kteří rentu z nemovitosti využívají, se pohybuje nejčastěji mezi 65. až 80. rokem. Za sedm let svoji nemovitost jako bankomat využilo v Česku už přes 700 seniorů – nejvíc jich bylo v loňském roce.

Bylo jich 126 a přilepšili si bezmála o 200 milionů korun. A to kvůli drahým energiím a také zdražujícím potravinám, potvrzuje zakladatel společnosti Finemo.cz Jiří Vránek.

„Trochu paradoxně, když jsou na tom finančně senioři hůř, tak ty reverzní hypotéky jsou na tom lépe. Teď se měnily zálohy od ledna, takže to zesílí,“ očekává Vránek.

Majitelé nemovitostí, kteří chtějí využít zpětnou hypotéku, ale musí počítat s výrazně vyššími úroky – i kvůli zvyšování základní úrokové sazby Českou národní bankou. Zatímco v roce v roce 2015 se tak půjčky firmy Finemo úročily 8,5 procenty, dnes je úrok 14,9 procenta.

Zpětné hypotéky můžou využívat i senioři v dalších zemích, třeba ve Spojených státech, ve Velké Británii nebo Německu.