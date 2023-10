Lesníci se dostávají do potíží. Cena dřeva výrazně klesla, blíží se k hranici výrobních nákladů

Producenti dřeva se vrátili o dvacet let zpátky. Netýká se to techniky ani pracovních postupů, ale ceny dřeva na trhu. Ta je v současnosti na hranici výrobních nákladů. Lesnické společnosti na jihu Čech hledají cesty, jak se udržet nad vodou. České Budějovice 10:52 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „U smrku došlo k poklesu ceny kulatiny o 500 až 700 korun,“ uvádí vedoucí lesní výroby společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Dneska jsme na cenách dřeva, které jsme měli před dvaceti lety. Spousta společností se dostává do tíživé finanční situace, protože nemá co prodávat, majetky jsou vytěžené, a cena se dostává zase tam, kam jsme si to nikdy nepřáli. V některých sortimentech se pomalu blíží výrobním nákladům,“ konstatuje jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník.

Se zástupci jihočeských lesnických společností mluvila Jitka Cibulová Vokatá

Nejdramatičtější situace byla podle něj v době kůrovcové kalamity.

„To byly ceny pro nás úplně likvidační, někdy jsme se dostávali i pod výrobní náklady. Spousta dřeva končila ve spalovnách nebo v různých štěpkách, ale to byla daň kalamitě,“ vzpomíná.

A pak přišla energetická krize a ceny dřeva se vyhouply na nejvyšší úroveň v historii. To ale netrvalo dlouho. Od druhé poloviny letošního roku lesníci zaznamenali při prodeji znovu cenový propad.

„U smrku došlo k poklesu ceny kulatiny o 500 až 700 korun, u borovice zhruba o 350 korun na metr kubický,“ uvádí vedoucí lesní výroby společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice Ladislav Laluch.

‚Jsme rádi, že žijeme‘

Českobudějovická společnost se snaží ztráty vykrýt činností v jiných oblastech výroby. „Navyšujeme množství dojnic a nadojeného mléka a pomáháme si třeba mírným navýšením těžby u listnatých sortimentů,“ potvrzuje Ladislav Laluch.

Podle jednatele Lesů města Písku Václava Zámečníka je současná situace pro společnost hodně komplikovaná.

„Jsme rádi, že vůbec žijeme. Máme osekané náklady, děláme, co můžeme, abychom byli schopni dostát závazkům pro město. Musíme se zamýšlet, co omezit a s čím vůbec nepočítat,“ dodává.

Cena palivového dříví vystoupala loni na svoji nejvyšší úroveň za celou dobu minimálně od roku 2009. Letos by se podle ekonomů už výrazně zvyšovat neměla. Palivové dřevo nezdraží ani obě zmíněné městské lesnické společnosti.