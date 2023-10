Doufám, že levnější už to nebude, říká k cenám kuřecího masa šéf Drůbežářského závodu Klatovy

Prudké zdražování potravin v tuzemsku se sice zastavilo, ceny ale zůstávají stále vysoko. Co se dá čekat ještě letos a příští rok? Podle agrárního analytika Petra Havla se s výjimkou zeleniny už snad žádné další zdražování konat nebude. „Klesají ceny mnoha surovin a také ceny energií. Tyto poměrně významné náklady by se reálně měly odrazit v cenách potravin, které tak budou do poloviny příštího roku stagnovat či mírně klesat,“ uvedl Havel. Peníze a vliv Praha 9:00 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drůbežářský závod Klatovy se stal symbolem neúměrně velkých zisků a zdražování v loňském roce (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Zlevnění letos už přišlo například u kuřecího masa. Loni stálo v obchodech i kolem 200 korun za kilo prsních řízků. Nyní je cena kolem 120 korun za kilo řízků a 55 korun za kilo celého kuřete.

„Doufám, že levnější to už nebude. Protože to může být likvidační. Pokud někdo prodával kuře za 39,90, a takovou dobu si jistě pamatujeme, tak je to degradace lidské práce,“ říká v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv David Bednář, generální ředitel druhého největšího zpracovatele kuřat v Česku, Drůbežářského závodu Klatovy.

Rekordní zisk

Spolu s největším podnikem, Vodňanským kuřetem z holdingu Agrofert, se jeho firma stala příkladem neúměrně velkých zisků a zdražování potravin v loňském roce. Jak uvedla společnost v účetní uzávěrce za rok 2022, vydělala přes 200 milionů korun čistého, což bylo i přes velký růst nákladů o skoro polovinu víc než před rokem. Důvodem bylo, jak sama firma uvedla, také navýšení prodejních cen masa.

David Bednář odmítl, že by výše zisku byla jakkoliv přemrštěná. „Je potřeba se podívat, kolik jsme měli tržeb a kolik jsme měli čistého zisku. A to dělá zhruba nějakých šest procent finální profitability. V zahraničí je to běžně až patnáct procent. Takže mě docela zaráží, že se někdo diví, že my máme takový zisk,“ vysvětluje šéf firmy.

David Bednář, generální ředitel druhého největšího zpracovatele kuřat v Česku, Drůbežářského závodu Klatovy

Podle něj navíc loni zisk neovlivnilo jen navýšení marže, ale i úspora nákladů. „Během minulých deseti let jsme investovali přes miliardu a půl do robotizace. Tam jsme zásadně ušetřili,“ upozorňuje Bednář.

Zisky potravinářů byly terčem kritiky i od premiéra Petra Fialy (ODS) a dalších ministrů. Podle Bednáře se tak ovšem pravicová vláda chová jako levicová. „Někdo začal určovat, kolik máme vydělávat. To, že ČEZ vydělal desítky miliard zisku, to tady nikdo neřeší. Ale potravináři, kteří vydělali nějakých usmolených sedm procent, to se řeší pořád,“ zlobí se.

Vadí mu také, že vláda podnikatelům v rámci konsolidace veřejných financí škrtá dotace na stroje. V případě Drůbežářského závodu Klatovy jde letos o desítky milionů korun.

Na otázku, proč by ale firma vydělávající 200 milionů korun měla dostávat investiční dotace, Bednář říká: „Protože je dostávají všechny firmy v EU bez ohledu na to, jestli jsou, nebo nejsou v zisku. Polská vláda podporuje firmy z národních zdrojů, ještě před třemi čtyřmi roky tam byly dotace na investice ve výši osmdesáti procent. Všechny okolní státy dotace mít budou, my nebudeme.“ Firmám se proto podle Bednáře zhoršuje konkurenceschopnost.