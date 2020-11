Jsme maximálně na deseti procentech výroby klarinetů, říká spolumajitel firmy z Kraslic

„Zatím co dělat máme. O práci se samozřejmě bojíme, ale tak pytlíkujeme to, jak se dá,“ řekla Českému rozhlasu Karlovy Vary Zlata Kerkézová, která ve firmě pracuje druhým rokem.

Jiný zaměstnanec Pavel Matas na otázku, jestli má obavy o práci, odpovídá: „Myslel jsem si, že se mě nedotkne tato krize, ale koukám, že se mě to dotýká. Mám strach, abych se přiznal. Se mzdou jsme šli dolů, samozřejmě nemáme 100 procent. Takže jsem rád, že máme aspoň něco.“

Milan Řeřicha je spolumajitelem firmy RZ Woodwind Manufacturing, která v Kraslicích na Sokolovsku vyrábí klarinety. Na stole má několik hudebních nástrojů. „To je zakázka. Tady máme připravenou zakázku do Ruska. Tady vidíte, že dva jsou už zabalené. Ještě kromě klarinetů jsme se začali věnovat výrobě fagotů ve spolupráci s Amati a hobojů. Jsme rádi, když se ty nástroje budou prodávat. Zvlášť v dnešní době,“ popisuje Řeřicha.

Podobně poloprázdný stůl běžně nemá. „Jsme maximálně na deseti procentech našich standardních objednávek a prodejů. Ještě v lednu jsme měli okolo 650 objednaných nástrojů včetně studentských. Nás to zasáhlo už v lednu úplně markantně,“ dodává.

Přeorientování se na domácí trh

Jak dlouho jsou ještě schopni přežít, sám Řeřicha neví. „Protože jsem spolumajitel a máme i zahraničního investora, tak musíme dělat prognózy na každý rok. A musím vám říct, že to samozřejmě stále děláme, nicméně jsem teď v té krizi úplně rezignoval na nějaké dlouhodobé vyhlídky, protože by mě to úplně zničilo. Nevíte nic. Jak jsme orientovaní na export, tak spousta našich dealerů, kteří měli nástroje objednané, mi zničehonic řekla, že to nemůže vzít. Logicky. Jsme navázáni na kulturu. Kultura je opět zavřená, byla zavřená jako jedna z prvních při první fázi, při druhé to samé,“ je zoufalý spolumajitel firmy na klarinety.

Firma byla nucená zvýšit podíl domácího trhu. „V září jsme stihli udělat prezentaci na Moravě v Krnově, prodali jsme tam dva nástroje. Byli jsme za to vděční a byli tam i rodiče, kteří byli nadšení a ještě pomohli české firmě. Věnuju se tomu každý den, přemýšlím, co by se dalo udělat. Jsme navázaní na kulturu, jak na zušky, tak na orchestry. Teď jsou zavřené, ale pořád se snažíme,“ popisuje spolumajitel firmy.

Společnost má osm zaměstnanců. I přes krizi v letošním roce žádného nepropustila a nic takového ani neplánuje. „Protože to je tak specifická precizní práce, že kdybychom ty lidi neměli, tak nebudeme mít nic,“ vysvětluje Řeřicha.

Doba výroby jednoho klarinetu je specifická. „I v ideálních podmínkách to trvá tři týdny až měsíc,“ říká na závěr. Firma většinu svých výrobků vyváží do zahraničí. Největší podíl nástrojů míří do Asie, zbytek je Amerika a Evropa.