Restaurace se staly rukojmím společností rozvážející jídlo. Účtují si provizi až třicet procent

Zatímco jedni bojují o přežití, těm druhým se daří lépe než kdykoli v minulosti. Řeč je o firmách, které rozvážejí jídlo z restaurací až do domu nebo kanceláře. Zaplaceno navíc dostávají hned dvakrát - jednou za dopravu zkasírují zákazníka, podruhé si za to samé jídlo účtuje firma až třicetiprocentní provizi od stravovacího zařízení.

Řada z nich, se kterými mluvil Radiožurnál, tvrdí, že se jim pomalu přestává vyplácet vařit. Na rozvoz totiž padne podstatná část jejich marže. Praha 12:45 1. listopadu 2020

Jiří Panušek z Plzeňska provozuje celkem šest restaurací. Poslední týdny se pro něj ale staly v podstatě bojem o přežití. Závislý je buď na ochotě strávníků dorazit k výdejovému okénku, nebo na rozvozu.

Namísto pobíhání mezi stoly tak číšníci usedají za volant a jídlo rozvážejí. „Samotnou logistiku řešíme buď prostřednictvím vlastních zaměstnanců, případně využíváme služby externích partnerů včetně taxi služeb, které nám v tomto vychází vstříc,“ popsal Radiožurnálu.

Služeb rozvozových firem ale Jiří využívat nechce, dominantní hráči na trhu si totiž účtují kromě poplatku zákazníkovi za dovoz taky třicetiprocentní provizi z ceny jídla. „Nemůžeme souhlasit s tím, že si chargují (účtují) procenta z obratu. Jednak je to velmi drahé a jednak je to netransparentní z pohledu zákazníka. Nás to vlastně tlačí zvyšovat si ceny, čímž si porušujeme cenotvorbu,“ vysvětlil Panušek.

Provize nesníží

Asociace malých a středních podniků a živnostníků se proto obrátila na všechny firmy v oboru, aby v nelehké době restaurace podržely. „Říká se, že v krizi poznáte přítele. Nevyzvali jsme rozvážkové služby, aby snížily své provize, ale aby zvážily svůj byznysový model a aby více ze svých nákladů přenesly na hosta,“ popsal Luboš Kastner, který zastupuje gastrosekci asociace.

Radiožurnál oslovil proto i největší firmu na trhu Damejidlo.cz, zda podobný krok plánuje. Ta odkázala na svého mediálního zástupce, který to ale odmítl komentovat s tím, že se k problematice vyjádřit nemůže. Z komunikace ale nevyplynulo, proč tomu tak je.

Naopak ředitel konkurenční společnosti Wolt Jan Foret vysvětlil, proč jeho firma nesnížila provizi restauracím, ale dolů šla s cenou rozvozů, kterou platí strávník: „Spočítali jsme si, že jenom velice malé množství objednávek navíc pro nějakou standardní restauraci způsobí to, že to bude mít mnohem větší efekt, než kdybychom jim snížili provizi na polovinu.“

Kdo naopak na výzvu Asociace zareagoval, byly některé stravenkové firmy. Ty dočasně sníží restauracím provize, některé až na nulu. Kromě toho vymýšlejí i další způsoby, jak restauracím ulevit.

‚Dojděte si pro jídlo‘

„Startujeme rozsáhlý program na podporu návštěv restaurací, už druhého listopadu začneme vracet pět korun na účet uživatelům našich stravenkových karet za každou platbu v restauraci v hodnotě nad sto korun. Tím bychom chtěli podpořit opakovanou návštěvnost restaurací, protože jsme pochopili, že je to pro ně klíčové,“ popsala Daniela Penred, mluvčí jednoho z velkých vydavatelů stravenek.

Podle propočtů jednoho z velkých provozovatelů pokladních systémů ale restauracím stejně nejvíc pomůže, když si host nazuje boty a pro krabičku s jídlem si dojde sám.

„Když si jídlo chtějí objednat, tak ať si ho objednají ze svých oblíbených restaurací, které jsou okolo, a zajdou se na pět, deset minut projít a jídlo si vyzvednout. Zaprvé máte jídlo daleko dřív, než je to běžné s jakoukoli rozvozovou službou a za druhé tím hodně pomůžete restauraci, protože žádnou ztrátu marže nemá,“ říká ředitel firmy Igor Třeslín.

Restaurace proto rozvozové firmy žádají, aby se pro tuto chvíli inspirovaly v zahraničí. Třeba v Anglii si společnost Just Eat od restaurací bere deset až třináct procent z hodnoty jídla, v sousedním Německu pak u firmy Delivery Hero provizi hradí zákazník.