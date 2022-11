Ukrajinskou částí ropovodu Družba opět proudí ropa. Odpoledne byl její provoz částečně zastaven

Tok ropy ukrajinskou částí ropovodu Družba se ve středu večer obnovil. Uvedla to agentura TASS s odvoláním na ruského provozovatele ropovodů Transněfť. Odpoledne podnik podle agentury TASS informoval o částečném zastavení provozu Družby na Ukrajině. Příčina tohoto výpadku zatím není jasná. Ukrajina je nyní nicméně terčem ruských raketových útoků, které narušují dodávky elektřiny v zemi, upozornila agentura Reuters. Kyjev 19:05 23. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ropovod Družba vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska (ilustrační foto) | Foto: Yuri Maltsev | Zdroj: Reuters

Mluvčí společnosti Transněfť odpoledne v souvislosti s částečným zastavením provozu ropovodu Družba na Ukrajině uvedl, že dodávky do Česka a na Slovensko pokračují ze slovenské obce Budkovce, kde je uskladněno dostatečné množství ropy pro několikadenní provoz. Dodal, že dodávky do Maďarska jsou pozastaveny už tři dny a pravděpodobně zůstanou pozastavené ještě týden.

Ropovod Družba vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky.